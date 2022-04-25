F1伊莫娜站｜佐治羅素駕馭平治戰車顯功架 一個問題導致呼吸困難
撰文：趙子晉
出版：更新：
佐治羅素如願今季「升班」回歸平治，惟車隊表現只能在中游徘徊。這名英國車手在威廉士效力3年，練得一身好武功，如今駕駛這架失威的平治戰車，表現更勝「大師兄」咸美頓。話雖如此，羅素仍然有隱憂，希望車隊盡早解決一個問題。
平治戰力不似如期，難望法拉利及紅牛的項背。來到意大利伊莫娜，「銀箭」繼續掙扎，咸美頓與佐治羅素在排位賽及衝刺賽皆未能打入前十。
佐治羅素甫起步已經連升5位，其後再進一步升上第5位。陸克萊末段失控衝出賽道，羅素更殺上第4位，其後遇上去年在同一賽道攬炒的保達斯，即使對方步步進逼，羅素依然守得住，結果以「梗頸四」衝線。
羅素過往3年駕駛威廉士戰車，大部分時間只能在下游徘徊，這3年在威廉士的日子，令這名英國車手練得一身好武功，即使戰車實力不似如期，他亦有辦法發揮其最大威力。佐治羅素今季頭4站皆以前5位衝線，是唯一創下這紀錄的車手，暫時以49分排車手榜第4位。
反觀「大師兄」咸美頓，今站只能以第13位完成，暫時得28分，足足落後羅素21分。正如車隊領隊禾夫所講，這架戰車是難以駕馭，但羅素依然以「梗頸四」完賽，足證此子的實力。
縱然佐治羅素表現「完勝」師兄，但戰車的問題依然不容忽視，尤其是「海豚跳」（Porpoising）。透過直播的鏡頭，戰車「彈下彈下」的問題清晰可見，羅素直言戰車表現其實不錯，除了這個問題，「若果車胎在合適的工作溫度，戰車有能力發揮，除了『海豚跳』問題較為困擾。戰車跳動的幅度十分大，更令我難以呼吸。戰畢今年首站後，我已感到背痛及胸痛，所以我希望車隊盡快解決這問題，長此下去只會影響車手們的健康。」
今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：
更多F1相關報道：
F1｜咸美頓認收購車路士 反擊韋斯達賓批評 稱支持阿仙奴是被逼英超熱話｜車路士賣盤大把人爭 體壇巨星加入英商人財團競逐F1｜陸克萊遭劫去超級名錶 去年另一車手戴同一品牌也被搶F1｜百萬超跑被批似烏龜 韋斯達賓嫌安全車慢 國際汽聯強硬回應香港汽車會爭建賽車場料花至少7億 元朗大球場重建後可辦亞冠盃專訪．下｜怎樣才能進入F1工作？選科是關鍵 在職人士也未絕望專訪．上｜F1車隊的香港女生 疫情下棄穩定工作 赴意國重拾熱情F1．澳洲站｜艾邦奇招為威廉士開齋 車隊話事人果敢戰術奏效F1．澳洲站｜韋斯達賓又壞車 陸克萊輕鬆封王 最驚喜卻另有其人F1．澳洲站｜陸克萊爭頭位大敵不止韋斯達賓 法拉利雙雄命途各異F1．澳洲站｜排位賽一波三折 陸克萊力壓韋斯達賓排頭位F1．澳洲站｜華迪爾病癒回歸即有花生 興致勃勃繞場一周隨時被罰