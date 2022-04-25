F1伊莫娜站｜佐治羅素駕馭平治戰車顯功架　一個問題導致呼吸困難

佐治羅素如願今季「升班」回歸平治，惟車隊表現只能在中游徘徊。這名英國車手在威廉士效力3年，練得一身好武功，如今駕駛這架失威的平治戰車，表現更勝「大師兄」咸美頓。話雖如此，羅素仍然有隱憂，希望車隊盡早解決一個問題。



平治戰力不似如期，難望法拉利及紅牛的項背。來到意大利伊莫娜，「銀箭」繼續掙扎，咸美頓與佐治羅素在排位賽及衝刺賽皆未能打入前十。

佐治羅素甫起步已經連升5位，其後再進一步升上第5位。陸克萊末段失控衝出賽道，羅素更殺上第4位，其後遇上去年在同一賽道攬炒的保達斯，即使對方步步進逼，羅素依然守得住，結果以「梗頸四」衝線。

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面對保達斯步步進逼，佐治羅素依然力保「梗頸四」。（Getty Images）

羅素過往3年駕駛威廉士戰車，大部分時間只能在下游徘徊，這3年在威廉士的日子，令這名英國車手練得一身好武功，即使戰車實力不似如期，他亦有辦法發揮其最大威力。佐治羅素今季頭4站皆以前5位衝線，是唯一創下這紀錄的車手，暫時以49分排車手榜第4位。

反觀「大師兄」咸美頓，今站只能以第13位完成，暫時得28分，足足落後羅素21分。正如車隊領隊禾夫所講，這架戰車是難以駕馭，但羅素依然以「梗頸四」完賽，足證此子的實力。

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經過頭4站後，佐治羅素在車手榜領先隊友咸美頓21分。（Getty Images）

縱然佐治羅素表現「完勝」師兄，但戰車的問題依然不容忽視，尤其是「海豚跳」（Porpoising）。透過直播的鏡頭，戰車「彈下彈下」的問題清晰可見，羅素直言戰車表現其實不錯，除了這個問題，「若果車胎在合適的工作溫度，戰車有能力發揮，除了『海豚跳』問題較為困擾。戰車跳動的幅度十分大，更令我難以呼吸。戰畢今年首站後，我已感到背痛及胸痛，所以我希望車隊盡快解決這問題，長此下去只會影響車手們的健康。」

平治戰車「海豚跳」問題嚴重，羅素希望車隊早日解決問題。（Getty Images）

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