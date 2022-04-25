F1．伊莫娜站｜咸美頓落難中游遭死敵超圈　韋斯達賓：不覺得特別

韋斯達賓與咸美頓上季為了總冠軍鬥過你死我活，大改例後，紅牛留在前列，平治則跌至中游，兩人互不相讓的極爆裂場面，想再遇確實靠天意。

韋斯達賓在伊莫娜站完成「大滿貫」，在排位賽﹑衝刺賽及正賽皆以首位完成，這名紅牛車手今站正賽更再度重遇咸美頓，卻沒有任何激烈的格鬥場面。



F1意大利伊莫娜站，紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）在排位賽及衝刺賽皆以頭位完成。「韋少」甫起步便帶開距離，主要爭標勁敵陸克萊（Charles Leclerc）起步略為失色，早已被另一紅牛車手佩雷斯爬頭，跌落第3位。

韋斯達賓帶開逾10秒的距離，即使今站賽道狀況由濕變乾，未有影響他的領先優勢，而不少車迷亦擔心這架RB18戰車會否再度「跪低」，幸好悲劇沒有重演，結果由頭帶到尾，輕鬆贏得今季第2個分站冠軍，並以59分升上車手榜次席，與榜首陸克萊的差距收窄至27分。

法拉利主場災難 韋斯達賓雨中激戰封王紅牛包Q

韋斯達賓與佩雷斯包辦伊莫娜站冠﹑亞軍。（Getty Images）

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有人歡喜有人愁，上季與韋斯達賓鬥得火紅火綠的咸美頓（Lewis Hamilton），因為平治戰車「不給力」，只能在中游纏鬥，今站再度顯示與前列戰車的差距。「咸爵爺」經歷排位及衝刺賽，皆無法躋身前十，今站全場一直看着加斯利（Pierre Gasly）的車尾，即使其後可以使用DRS，可惜戰車有心無力，依然難越雷池半步，最終跟到尾，因為奧干被罰5秒，才能以第13位完成賽事。

咸美頓與加斯利今站如影隨形，結果跟到尾完場。（F1 Twitter截圖）

咸美頓上季在伊莫娜站與韋斯達賓首圈對撼，二人互不相讓，咸美頓衝出賽道外，結果韋少成為分站冠軍。韋斯達賓賽後被問及超越咸美頓一圈時有什麼感想，也只淡然道：「他們（平治）今年一直都很慢，我不覺得有什麼特別的。」

咸美頓與韋斯達賓去年大激鬥的場面，今年不復見。（資料圖片／Getty Images）

堂堂7屆世界冠軍，咸美頓落難中游未算最慘，今站在比賽期間與韋斯達賓擦身而過，只因遭「韋少」超越一圈，當對方追近時，咸美頓亦只能韋少先走，相信不少車迷看到這一幕都難免唏噓。

戰車表現慘不忍睹，當咸美頓衝線後，領隊禾夫（Toto Wolff）隨即透過無線電向咸美頓致歉，「對不起，我知道戰車是難以駕馭，我們不值得取分，這是一個恐怖的分站。」

咸美頓在中游徘徊，更被韋斯達賓超越一圈。（F1 Twitter截圖）

咸美頓今站不止要一次嘗試爬頭，全都白費心機，他賽後坦言是個困局，「我在今站十分努力爬頭，但我根本無法追近加斯利，今站由頭到尾『得個睇字』。」加斯利則直言，守住咸美頓根本不是難事，「我不會說很容易，但也不難……他跟着我，我也只能跟着艾邦。我跟咸美頓一樣懊惱呀，今年就算有DRS，這裏都很難爬頭。」

面對困境，咸美頓換個心態，全隊上下也積極應對，希望早日走出低潮。

咸美頓苦戰下，依然未能躋身前十。（美聯社）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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