賓施馬歐聯累積86個入球　僅次C朗美斯　主場球迷高呼：金球獎

皇家馬德里在歐聯淘汰賽一而再，再而三施展逆轉威。由16強總比數反勝PSG 3：2，到8強以5：4淘汰車路士，至昨晚短時間内連破曼城大門以6：5躋身決賽，前鋒賓施馬功不可沒。



昨晚歐聯4強，曼城挾一球領先作客班拿貝，縱然馬列斯在73分鐘，惟總比數兩球領先的優勢，激發了皇馬的反勝決心。皇馬到末段僅需89秒內憑洛迪高梅開二度，雙方兩回合打成5：5，加時後賓施馬博得12碼，並親自操刀建功，為球隊逆轉了賽果更射入在歐聯淘汰賽內的第10球。

賓施馬昨日親自操刀12碼建功，射入生涯歐聯第86個入球。（Getty Images）

事實這名老而彌堅的前鋒，昨日亦射入生涯歐聯第86個入球，和利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）並列歐聯史射手榜第三，僅次於140球的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及125球的美斯（Lionel Messi）。

賓施馬今季為皇馬上陣43次並攻入43球，狀態火熱。（Getty Images）

值得一提，賓施馬今季為皇馬上陣43次並攻入43球，於西甲及歐聯同樣列神射榜第一，狀態火熱得讓球迷甘拜下風，昨晚賽事完結後，班拿貝一眾也高呼着「賓施馬金球獎」的吶喊。