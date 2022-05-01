英超︱林柏特領愛華頓倒戈　車路士隊長「送禮」搶得護級寶貴3分

般尼周六再勝一仗，令已跌入護級區的愛華頓危機更深，周日主場面對車路士必須全力搶分。領隊林柏特曾效力車路士多年，也是藍軍前領隊，今仗面對舊主誓不容情。

上半場雙方踢成0：0，下半場甫開賽，愛華頓即把握車路士隊長艾斯派古達一次罕有失誤領前，愛華頓終憑李察利臣的入球一箭定江山，搶得護級極重要的3分。



李察利臣的入球，為愛華頓先開紀錄。（Getty Images）

周六般尼反勝屈福特，連贏3場後以34分升上第16位，同分的列斯聯得失球較差，0：4敗予曼城後跌落第17。賽前愛華頓32戰得29分，距離安全區5分，即使少踢兩場，也必須全力搶分才有生機。

愛華頓上周日在默西賽特郡打吡0：2不敵利物浦，惟球隊表現大有改善，踢出士氣，並成功將好表現維持到今仗對車路士，防守進步良多，上半場雙方踢成0：0。

李察利臣今仗表現活躍。（Getty Images）

今仗愛華頓的前場迫搶做得不錯，下半場甫開賽即見成果，車路士隊長艾斯派古達在李察利臣和迪馬雷格雷二人夾擊下，心急清波反被搶得皮球，格雷一傳、李察利臣一射，將皮球送入網窩，46分鐘愛華頓1：0領前。

車路士隨即傾力反撲，卻成為愛華頓門將比克福特的表演時間——59分鐘美臣蒙特射門中柱後，艾斯派古達緊隨的射門被他反應快撲出，1分鐘後魯迪格近門起腳，被他以面部擋出，愛華頓驚險力保不失。

愛華頓門將比克福特以面部擋出魯迪格近射。（Getty Images）

李察利臣今仗全場奔走搏到盡，他73分鐘一次與對手碰撞中受傷，捱至79分鐘終被調離場，由另一前鋒荷西朗頓入替。

比賽最後階段，雙方均有入球機會，惟未能把握，完場前愛華頓接連發動反擊，葛迪遜公園主場球迷大力為拖肥糖打氣，場內每個人都知道這3分對愛華頓護級極為重要。第四球證舉牌補時——7分鐘！這可能是愛華頓最漫長的7分鐘。

比克福特成為愛華頓贏波英雄。（Getty Images）

補時開始，已是車路士的世界，不斷發動攻勢。補時兩分鐘，高華錫與馬高斯阿朗素撞牆後殺入小禁區起腳，近門勁射同樣被今仗神勇的比克福特擋出。直播旁述聲言：「今仗如果不是比克福特，車路士已經贏出今仗。」

愛華頓終成功守住1：0勝局，全場歡呼聲雷動。全取3分後，即使累積32分仍排在第18位，但較多兩分的般尼和列斯聯均少踢一場，維持主動權。車路士34戰得66分續排第三位。