英超｜阿仙奴險勝衝擊三哥車路士不是夢 阿迪達不在乎贏得漂亮
撰文：趙子晉
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英超「爭四大戰」，「北倫敦雙雄」隔空駁火，熱刺輕取李斯特城後，壓力落在隨後登場的阿仙奴上，面對有歐霸後顧的韋斯咸，兵工廠憑兩名中堅建功，驚險以2：1擊敗對手。對主帥阿迪達而言，贏波才是關鍵，過程如何他根本不介意。
熱刺的孫興慜交出兩射一傳，領球隊以3：1輕取李斯特城，緊接登場的阿仙奴不容有失。有歐霸後顧的韋斯咸令人意外地以強陣出擊，阿仙奴成為捱打一方，靠洛賀丁38分鐘接應頭槌得手開紀錄，「鎚仔幫」隨即由大勇的查洛保雲回敬一球。換邊後，兵工廠再由另一名守衛建功，加比爾馬加希斯近門頭槌頂入，結果阿仙奴驚險以2：1力克韋斯咸，以63分重奪第4位。
阿仙奴未能以「生波」撕破韋斯咸防線，憑兩次角球攻勢建功，全取3分，對阿仙奴的爭四路途十分重要。主帥阿迪達賽後直言是重大的勝利，過程如何不重要，「這場一場關鍵勝仗，球隊展示強大的心理質素，奮鬥亦看見成果。我認為今仗絕非漂亮的勝仗，但在英超，這一點重要嗎？我對球隊的發揮十分滿意。」
車路士早前不敵力爭護級的愛華頓，阿仙奴收窄至3分差距。人望高處，阿迪達坦言再上一級絕不是夢，「數字上，一切也十分開放，下輪我們對列斯聯，我有信心再下一城，繼續向其他球隊施壓。」
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