杭州亞運｜曾邀澳洲新西蘭參賽 終慘食檸檬：沒人有興趣
撰文：高詩琦
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預定9月10至25日在杭州上演的2022年亞洲運動會，早前曾邀請大洋洲國家參賽，包括澳洲及新西蘭，惟最終未能成事。
《路透社》報道，亞洲奧林匹克理事會（亞奧理事會）早前曾邀請大洋洲國家，參加今年舉辦的亞運會，並供約300個運動員參賽資格、和150名支援人員的位置。
然而，這對於獲邀國家來說似乎欠缺吸引力，澳洲奧委會和新西蘭奧委會周二（26日）分別向《路透社》稱，兩國沒有運動員會參加，當中澳洲方面表示，曾向國內的體育總會查詢，惟「沒人有興趣」。
在內地疫情之下，早前傳出杭州亞運或要延期舉行，惟目前尚未有任何確實消息，而亞運場館均已全部完成。
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