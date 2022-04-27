杭州亞運｜曾邀澳洲新西蘭參賽　終慘食檸檬：沒人有興趣

預定9月10至25日在杭州上演的2022年亞洲運動會，早前曾邀請大洋洲國家參賽，包括澳洲及新西蘭，惟最終未能成事。



《路透社》報道，亞洲奧林匹克理事會（亞奧理事會）早前曾邀請大洋洲國家，參加今年舉辦的亞運會，並供約300個運動員參賽資格、和150名支援人員的位置。

澳洲擁有大批世界級運動員，包括去年在奧運奪得4金3銅的泳將麥姬昂。（Getty Images）

然而，這對於獲邀國家來說似乎欠缺吸引力，澳洲奧委會和新西蘭奧委會周二（26日）分別向《路透社》稱，兩國沒有運動員會參加，當中澳洲方面表示，曾向國內的體育總會查詢，惟「沒人有興趣」。

在內地疫情之下，早前傳出杭州亞運或要延期舉行，惟目前尚未有任何確實消息，而亞運場館均已全部完成。