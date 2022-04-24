杭州亞運｜日前傳出或延期　法新社引述馬國奧委會：如期舉行

定於今年9月10至25日舉行的杭州亞運會，日前傳出因內地疫情，或如東京奧運般需延期一年。惟法新社引述馬來西亞奧委會指消息不實。



上周四，一名不願具名的亞洲奧林匹克理事會官員向法新社透露，暫時未就亞運做任何決定，惟「存在延期的可能性」，更有消息指或延期一年。港協暨奧委會於翌日回應，未獲亞奧理事會和亞運組委會確認消息。

不過法新社周六晚（23日）再引述馬來西亞奧委會主席薩卡利亞（Norza Zakaria）稱，杭州亞運會如期上演：「我們跟亞奧理事會和亞運組委會確認過了，杭洲亞運會如期舉行。」亞奧理事會和亞運組委會暫未有任何發言。