體育熱話｜谷愛凌銀閃晚裝盡展性感美態　感激中美混血兒身份

身在美國的中國滑雪運動員谷愛凌，穿上一身搶鏡的銀色晚裝，大騷香肩與長腿，出席社會服務機構Apex for Youth的30周年宴會。她獲頒新世代領軍人物大獎（Next Gen Award），在台上發言時講到自己的身份，面對自己是中國人還是美國人的質疑時，她會更加感激中美混血兒的身份，去愛來自不同地方的家人。



+ 1

谷愛凌在Instagram分享發言片段，希望透過自己的成功經歷，激勵更多亞裔少女相信自己的能力，創出一片天。她說：「我是混血兒，老實講，大家會為我加上不同的標簽。不理解的人會說：『她是美國人還是中國人？她正在做什麼？她究竟在什麼立場？』我從中學到的是，更加感激擁有這樣多樣性，去愛來自不同地方的家人。」

谷愛凌暢談代表中國深層意義 學霸自爆SAT試幾乎滿分

+ 3

Met Gala 2022｜谷愛凌黑色皮裙展美艷霸氣 新婚碧咸子成焦點

18歲的谷愛凌獲頒新世代領軍人物大獎，這是Apex for Youth在30年來首次頒授該獎項。Apex for Youth是個為紐約亞裔青少年提供教育服務的機構。谷愛凌多謝他們一直支持紐約的亞裔青少年發展，並感謝他們頒發這個獎項，感到十分光榮。她最後還用普通話說：「謝謝我的朋友們，我希望我們能一起加油！」

谷愛凌希望藉着代表中國，讓中國人尤其是小女孩接觸滑雪運動。（Getty Images）

谷愛凌更新Instagram的限時動態，表示她抵達邁阿密，相信她會觀看F1邁阿密站的比賽。