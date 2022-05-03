Met Gala 2022｜谷愛凌黑色皮裙展美艷霸氣　新婚碧咸子成焦點

香港時間今晨（5月3日）在紐約大都會藝術博物館舉行的慈善晚宴Met Gala，如往年一樣邀請各界巨星出席，一眾獲邀的體壇名人也盛裝現身。



今屆Met Gala沿用去年主題「In America: An Anthology of Fashion」（美國：時尚的詞彙），不少體育界巨星也獲邀，當中最搶鏡的，必數中國滑雪運動員、冬奧兩金得主谷愛凌。

18歲的谷愛凌穿起品牌Louis Vuitton的黑色連身短皮裙，露出香肩及長腿，配上黑色長靴更展現出宛如超模的修長身材及白皙肌膚，配上黑色指甲油及銀灰系妝容，氣場十足。

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另一冬奧明星、22歲的美國單板滑雪兩屆奧運金牌Chole Kim，則穿起Giambattista Valli Couture的晚裝，華麗甜美的白色長紗裙上綴有大量紅色羽毛，她的眼妝及耳環亦有紅色細節，相當具心思。

除了兩名少女運動員，亦有剛剛成婚的碧咸長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與新婚妻子Nicola Peltz Beckham。這對碧人一同穿上Valentino禮服到場，Nicola一身螢光粉紅低胸晚裝更是搶鏡，兩人一到場便成為攝影師的焦點。

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NBA方面，也有湖人球星韋斯保克（Russell Westbrook）和已退役的韋迪（Dwyane Wade），當中韋迪與太太Gabrielle Union的裝扮簡潔典雅，韋迪穿上白色開胸禮服展示胸肌，Gabrielle Union的晚裝配紅花點綴相當雍容華貴，兩人被視為全場最佳打扮組合之一；網球界則有已退役的禾絲妮雅琪和「大威」維納絲威廉斯做代表。

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