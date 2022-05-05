體育熱話︱谷愛凌暢談代表中國深層意義　學霸自爆SAT試幾乎滿分

撰文：吳慕兒
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滑雪美少女谷愛凌回到美國後，立即接受電視訪問，主持人問她為何選擇代表中國，她以一個十分得體答案回應。言談間，更爆出她在SAT試的驚人成績。

谷愛凌一返美國便接受訪問。（影片截圖）

18歲的谷愛凌在2022北京冬季奧運會大放光芒，代表中國贏得2金1銀，風頭一時無兩，也令滑雪運動在中國掀起熱潮。冬季過後，她並未立即返回成長地美國，留在中國一時學溜冰，一時學功夫，還有賽車、跑步等等，大為活躍。

熱熱鬧鬧的3個月後，她終於收拾心情，返回美國為大學作準備。開學前，她接受NBC電視台的《Today》節目訪問。主持人Hodi Kotb稱讚她已擁有一切，「首先，奧運金牌得主，又在時裝界呼風喚雨，你在SAT試考幾多分話？」

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在學校中的谷愛凌。（影片截圖）

SAT試接近滿分

學業成績卓越的谷愛凌回答：「我SAT考得1580分。」SAT全名為Scholastic Aptitude Test，是美國高考學術能力評估測試，滿分是1600分，小妮子取得近乎滿分的高分數，堪稱學霸。她已提早獲得母親谷燕的母校史丹福大學取錄，將在今年秋天入學。

主持Hodi Kotb問及谷愛凌為何選擇代表中國，形容那「並非容易的決定」，而且會「引來強烈反應」，谷愛凌回應說，「對我來說，一直就是利用體育作為溝通的力量，尤其是自由式滑雪這樣的一個運動——如此自由、個人化和充滿創意，可以顯示出風格。」此外背後更有另一深層意義，「在中國有很多人可能連聽都未聽過這個運動」，她希望藉此向當地年輕女孩引入這種體育文化，因為「它改變了我的生命。」

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谷愛凌希望藉着代表中國，讓中國人尤其是小女孩接觸滑雪運動。（Getty Images）

代表中國背後重大意義

谷愛凌在北京冬奧光芒四射的表現，成功在中國引爆冬季運季熱潮，她說，「冬季奧運會後，中國有3億人外出玩雪，影響力真是很驚人。」

她的目標即使達到，夾在中美兩個大國之間，難免令谷愛凌有些時候兩面不是人。美國一方認為她背棄了孕育她成長的地方，當被問到：「在此之後，你是否感到需要一塊厚面皮」時，她大方稱：「絕對是。人們總是有他們的意見，我知道事情並無對與錯，只有目的。」

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谷愛凌美圖集：

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懶理外間批評

她續稱：「我嘗試以自己的方式令這世界變得更好，就算別人不同意，那也沒所謂。我只會鼓勵他們以他們的方式，將世界變成一個更好的地方。」

谷愛凌2003年在美國三藩市出生和成長，爸爸是美國人，媽媽谷燕是中國人，直到2018/19賽季，她一直代表美國出賽。2019年6月，她轉為代表中國，以出戰2022北京冬奧為目標。中國並不容許雙重國籍，然而及後美方有消息指，有關方面並未收到她放棄美國國籍的申請，引起外界熱議。

她拒絕回應國籍問題，受到猛烈批評，前美國駐聯合國大使凱利（Nikki Haley）斥責，運動員只能夠在中美之間「選擇其中一方」。民間討論更是熾熱，網民討論區成為另類中美戰場，她亦一貫灑脫，笑罵由人。

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