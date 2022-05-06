足球熱話｜日本高中爆出足球教練虐打學生 事後揭發校園暴力嚴峻
撰文：楊宇翹
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上月尾日本發生了一宗令人震驚的校園暴力案，涉事學校熊本縣八代市秀岳館高中，其足球隊教練毆打學生片段被上載至社交媒體，事件遭傳媒報道後，受廣泛討論，
昨日該校終召開新聞發布會致歉，並承認校園暴力存在，其教練更至少24次向學生施暴。
4月20日富士電視台附屬廣播公司《FNN》收到一條網上影片，指控熊本縣八代市秀岳館高中男教練，對學生拳打腳踢。影片中可見到，一名男子在校內對一名學生多次出拳及腳踢，其他學生則在另一邊拍攝及觀看。
事件迅速在社交媒體上廣泛討論，兩日後足球隊11名隊員突然出片，表示就事件帶來社會輿論致歉，上傳毆打影片的的兩名學生更指：「在網上上傳了影片，但不知道影響會變得這麼大。」
在警方及校方調查過後，昨日秀岳館高中召開新聞發布會致歉，並承認校園存在暴力問題。校方表示向1000名學生查詢，並調查出足球隊曾發生了多達38次暴力事件，其中教師對學生施暴25次，學生互毆達13次，而影片中涉事教練參與了當中24次，包括打傷5人。
惟身為總教練的段原一詞 ，也被指控在過去踩踏學生的臉、腳踢學生大腿、毆打胸部等等行為，但他自己出面否認。
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