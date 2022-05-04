體育熱話｜俄國藝術體操名將執教中國　仍計劃參加2024巴黎奧運

據俄媒消息，藝術體操奧運兩金得主Anastasia Bliznyuk獲邀任中國隊教練，助該隊備戰杭州亞運備戰。



據俄媒《TASS》（塔斯社）引述主教練兼全俄羅斯藝術體操聯會主席Irina Viner-Usmanova指出，東京奧運銀牌、27歲名將Anastasia Bliznyuk已出發至中國，擔任中國隊藝術體操團體項目教練。

Anastasia Bliznyuk是史上首位連續3屆奧運在藝術體操奪牌選手。（Instagram）

俄隊主教練補充指：「中國與我們關係友好，Anastasia 在中國執教，對我們也是好的，兩隊可以相互交流作賽，中國隊是一支強隊，惟經常被低估。」

中國隊在東京奧運全能決賽中以第4名完成。（Getty Images）

據悉，Anastasia Bliznyuk目前將一邊養傷一邊執教中國隊，並仍然計劃參加2024年巴黎奧運。她在過去3屆奪得2金1銀，是3屆奧運會都贏得獎牌的藝術體操歷史第一人。

假如成功取得巴黎奧運資格，她將是繼西班牙名將Almudena Cid Tostado後，第2位4次參加奧運會的藝術體操選手。