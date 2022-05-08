F1邁阿密站｜咸美頓排位賽獲前美第一夫人撐場　誓向賽會反抗到底

F1今站在美國邁阿密舉行，排位賽有法拉利和紅牛車隊鬥法，最終法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）和辛斯（Carlos Sainz）把握韋斯達賓（Max Verstappen）犯錯，一舉奪下頭兩名。

賽會對車手身上的飾物限制繼續成為焦點，咸美頓（Lewis Hamilton）向賽會的「脫環」要求直接說不。



平治今季的戰車首四站都未能展現出爭冠的能力，與法拉利及紅牛差距甚大，雖然新秀佐治羅素發揮穩定，頭四站都能以前5名完賽，惟咸美頓表現飄忽，上一站只能以第13名完成，表現飽受抨擊。

來到邁阿密站，平治雖有為戰車安裝新部件，但表現繼續飄忽。（Getty Images）

今站兩架平治在周五（香港時間周六凌晨）的自由練習中表現令人驚艷，當中羅素在第一節練習排第二、第二節更排第一，惟到了周六（香港時間周日凌晨），平治卻突然失去原有速度。

排位賽時，平治獲美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）親身在車房內支持，但羅素在第二回合（Q2）遭淘汰，只能以第12名起步；相反，此前兩站排位賽表現平平的咸美頓卻能打入Q3、並取得第6位起步，將與前隊友保達斯一同在第三排出發，以其近況算是不俗。

美國前第一夫人米歇爾支持咸美頓：

重新打入Q3，咸美頓顯然放鬆了不少，賽後在Instagram的限時動態稱「我真的很喜歡這條邁阿密賽道」。

另外，他在排位賽後再次回應國際汽車聯盟（FIA）嚴限車手配戴飾物和穿環一事。咸美頓稱身上有兩處穿環無法輕易脫下，當中一處為鼻環、另一處則未有明言，僅指「必需機器協助才可脫下」，在經醫生檢查後，這兩處穿環均獲FIA寬限，可在兩站賽事後——即5月27至29日的摩納哥站才脫下。

不過這位七屆世界冠軍沒打算屈服，被問及他對於FIA的處理手法是否滿意，他直言：「不，我不會這樣做（在摩納哥站脫環）。我取得了豁免，也會為今年餘下賽事取得豁免，婚戒已經獲得許可了。」

媒體再問咸美頓，在今站以「3隻錶8隻戒指」抗議後，他打算摩納哥站如何打扮？這名英國車手直言：「我下次會戴4隻錶！」

邁阿密站排位賽由法拉利的陸克萊（中）和辛斯（左）包辦頭排起步，韋斯達賓（右）則獲第三名。（Getty Images）

法拉利紅牛包辦前兩排 保達斯締驚喜

今站排位賽前列競爭亦非常刺激，法拉利的辛斯在經歷賽前意外撞傷頭部、自由練習炒車等連串噩夢後，終在排位賽順利取得第2名，其隊友陸克萊繼續展現過人天賦，以0.1秒之差力壓辛斯，取得頭排起步。衛冕的紅牛車手韋斯達賓，則在Q3最後一跑時犯錯，只得中止快圈，排第3名起跑；隊友佩雷斯則第4起跑，他賽後坦言自己犯錯，難免失望。

衛冕的韋斯達賓一臉失望。（Getty Images）

另一表現突出的車手是愛快車隊的保達斯，過去5年都效力平治的他今年「轉會」愛快車隊後，表現一直出色，精於排位賽的他今站取得第5名起步，擊敗舊東家平治的兩部戰車；「金牛」艾法托利兩部車都打入前10位，成為法拉利和紅牛之外的唯一，當中加斯利排第7、角田裕毅排第9。麥拿侖的諾里斯則排第8、「太子爺」史杜爾為Anston Martin取得一席第10，表現出眾。