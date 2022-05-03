F1︱咸美頓回顧16年極速歲月　悲嘆：「真是一趟相當寂寞的旅程」

七屆冠軍車手咸美頓（Lewis Hamilton）回顧16年F1歲月，悲嘆車壇非白人車手太少，F1之中更只有他一個黑人車手，「那真是一趟相當寂寞的旅程」。



咸美頓風光F1生涯背後，寂寞也佔去相當比重。（Getty Images）

F1首度落戶美國邁阿密，一眾車手把握本周末賽前的時間玩樂，平治的羅素與女友入場欣賞邁阿密熱火對費城76人的NBA季後賽，他的隊友咸美頓則把握時間接受訪問，在美國王牌早晨節目《Good Morning America》大談車手生涯點滴。

羅素與女友入場睇NBA季後賽。（Getty Images）

咸美頓說，「我和家人是唯一一個黑人家庭。我參與賽車運動已經29年，如今已經37歲了，可是成為職業車手16年來，總是房內唯一的有色人種車手。」

為改變未來，他主動出擊：「當我在房內提出這個問題時，總是得不到任何真正偉大的回應。於是我成立咸美頓委員會（ Hamilton Commission ），因為它會由教育和了解開始做起。」

他成立咸美頓委員會的目的，正是要「提高英國賽車運動的黑人車手比例」。他擁有F1最多分站冠軍和排頭位紀錄，但追隨他加入賽車行列的後輩車手，沒有一個是黑人。