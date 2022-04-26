F1｜咸美頓稱已無可能爭標　紅牛顧問：去年就應該要退役了

F1 七屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）在意大利伊莫娜站只能以第13名完賽，他坦承今季已無望爭標。

紅牛車隊顧問馬高（Helmut Marko）賽後一句「抽水」玩笑話，也成了車迷話題。



伊莫娜站賽道爬頭難度甚高，尤其賽道由濕變乾、戰車換上光頭胎，再加上賽會容許開啟減阻系統（DRS）後，咸美頓便落入一條「小車龍」中，這條車龍由第12的威廉士車手艾邦（Alex Albon）帶頭、艾法托利的加斯利（Pierre Gasly）緊隨，咸美頓則一直跟在加斯利身後。

這是車迷全晚直播最常看到的畫面：咸美頓想超越加斯利卻總是失敗。（Getty Images）

艾法托利戰車直路速度不及威廉士，艾法托利在有前車DRS的保護下，平治也毫無辦法，咸美頓與加斯利的距離雖然一直保持在半秒左右，但每次爬頭都以失敗告終，中途更遭兩架紅牛戰車超圈。連出任客席評述、咸美頓的平治前隊友羅斯保也笑道：「現在我們可以見到，咸美頓第二十次嘗試超越加斯利然後失敗。」

咸美頓坦承已無望爭標。（Getty Images）

最終這條小車龍維持了近30圈，因排第11的奧干被罰5秒，艾邦、加斯利和咸美頓最終排名各升一級，分別以11、12和13位完賽。咸美頓今季首次未能取得積分，賽後他直言自己無望爭標：「我絕對不是爭標份子，這是肯定的，不存在任何疑問。但我會如常盡力而為，嘗試挽回表現。」

賽後，英國天空體育台訪問紅牛顧問馬高，問他：「你覺得咸美頓會有什麼想法？」一向愛對傳媒發表意見的馬高笑道：「我們超了他一圈，也許他在想，去年就應該要退役了。」這番話引來不少車迷批評，認為有欠尊重。