F1．邁阿密站｜車手各出奇謀反擊無理新例　咸美頓：倒退

F1邁阿密站舉行前夕，新任賽事總監韋迪殊頒布新例，限制車手穿認可的防火內衣及內褲，比賽期間更不能佩戴任何飾物。

國際汽聯（FIA）連車手的內衣褲都要管，車手難免反感，邁阿密站前更以不同方式抗議，其中四屆冠軍華迪爾更化身「超人」。



韋迪殊（Niels Wittich）成為F1賽事總監後，早前隨即推出「辣招」，為了增添車手在防火上的保護，FIA限制車手只可以穿上許可的內衣褲﹑手套﹑襪及頭套，而身上不能戴上任何飾物，因為防止車手在意外發生時受到更嚴重的受傷。即使國際汽聯以安全為由推行新例，但對車手而言像是多此一舉，車手們在邁阿密站各出奇謀反擊。

新例對平治車手﹑7屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）有影響，事關他身上部分飾物是難以移除，而FIA給予咸美頓兩站的寬限。「咸爵爺」當然不滿，在邁阿密站的記者會上，戴上8隻戒指及3隻錶，加上手鐲﹑頸鏈﹑耳環及鼻環，以累贅造型諷刺賽會的禁令。

咸美頓雙手戴大量戒指及手錶，諷刺賽會推行的新例。（Getty Images）

國際汽聯連車手的內衣褲及飾物也要管，咸美頓直斥與其花時間監管這些雞毛蒜皮的小事，倒不如做大事，「這就是倒退，FIA應該把注意力放在更重要的事情上，這些事情就是小事。」

咸美頓認為，FIA應該花心力在更重要的事情上。（Getty Images）

一向敢言的Aston Martin車手華迪爾（Sebastian Vettel），亦有就此事發聲，這名4屆世界冠軍在首節練習前，以一身意想不到的造型亮相車房。華迪爾如常地穿上一身賽車服，卻在外面穿上內褲。華迪爾直言根本不介意這條新例，並不理解為何成為所有人的談論焦點。

華迪爾在賽車服外穿上內褲，以「超人」打扮亮相車房。（Twitter截圖）

今季F1全季賽程（俄羅斯站取消、替代站尚待公布）：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

更多F1相關報道：