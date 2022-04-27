F1｜咸美頓慘遭一沉百踩　韋斯達賓父再加一腳：他被超圈我很享受

剛過去的F1意大利伊莫娜站，韋斯達賓（Max Verstappen）超越咸美頓（Lewis Hamilton）一圈的時刻，引起熱烈討論；以往贏盡一切的七屆冠軍也慘變笑柄，來自紅牛陣營的意見更多。



咸美頓在伊莫娜站正賽，整個後半段都被艾法托利的加斯利（Pierre Gasly）堵在身後，多次嘗試都無法越雷池半步，更遭最終奪冠的韋斯達賓超圈，只得第13名；另邊廂，隊友佐治羅素（George Russell）卻奪得第4位，令對咸美頓的批評之聲更激烈。

伊莫娜站大部份比賽畫面，都是咸美頓被加斯利堵在身後。（Getty Images）

而最樂見這情況的，當然是去年跟平治在場內場外都鬥得你死我活、常有衝突的紅牛車隊陣營。儘管韋斯達賓本人似乎毫不在乎，被問及超圈咸美頓感受時，只道平治戰車速度不快，「我沒什麼特別感受」，但其父祖舒（Jos Verstappen）的反應卻截然不同。

韋斯達賓（右）的父親祖舒（左）一向愛發表意見，他以前也是F1車手，曾是「車神」米高舒密加的隊友。（Getty Images）

在韋斯達賓的官方網站中，祖舒為這場比賽寫下了賽後感，他先盛讚兒子表現：「他今周表現完美，他真的很強大，絲毫沒有犯錯，也完全控制了比賽。紅牛今周為戰車的硬件升級了，天氣狀況本身令我們很難比較（更新後）有什麼不同，但現在可以肯定我們變強了。」

然後他說到重點：「老實說，當我兒子超圈咸美頓時，我真的很享受，尤其是經過去年的一切。咸美頓真的經歷了一段難捱的時光，他的隊友羅素相對似乎交出比較穩定的表現。能夠超圈一架平治可不是常有的事呢。」

咸美頓經過伊莫娜站後慘遭各界批評，不過在F1，意見可以極速逆轉，他又能否扭轉局面？（Getty Images）

日前，紅牛顧問曉密馬高（Helmut Marko）被問及認為咸美頓被超圈之時，會有什麼想法，他亦道：「也許他在想，為何我沒有在去年結束後就退役呢？畢竟他被我們超圈了。」