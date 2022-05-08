英超｜車路士未來班主睇波敗興而回　傳急與杜慈會面商討轉會

即將完成收購車路士的美國商人托德波里（Todd Boehly），昨晚（7日）特地入場觀看「藍戰士」比賽，車路士卻未有因「未來老闆」親臨而爭氣。顯得甚為不快的托德波里，據報道很快便會與主教練杜慈展開一連串的會面，尤其在制裁未知何時解除下，商討今夏轉會方針。



車路士周六宣布，與美國商人、NBA湖人班主波里為首的財團達成協議，從艾巴莫域治手上收購「藍戰士」。車路士在聲明指波里連同Clearlake Capital、 Mark Walter 及 Hansjoerg Wyss已跟球會談妥條款，將斥資25億鎊收購球會股份。

雖然交易未完成，但波里昨晚以「新班主」姿態入場，興致勃勃的他在盧卡古於56和58分鐘連入兩球、車路士領先至2：0時，顯得相當興奮，更將手指放進口裏吹口哨。未料狼隊隨即「撳掣」換人，傾力反撲，更在補時7分鐘追平成2：2，波里雙手掩面，似乎既崩潰又冇癮。

英國《每日郵報》指，雖然波里和其他財團成員仍待通過英超的「班主及董事審核」，也要等待英國政府完成容許車路士被轉賣的繁複程序，才可正式完成收購，不過他們已積極計劃球會未來。

尤其在車路士被制裁期間流失兩員大將魯迪加和基斯甸臣後，更是急需補充兵源；報道亦指，車路士希望與「美國隊長」佩利錫和後衛列斯占士續約，並將此列為首要工作，波里會先約杜慈會面，亦需要體育總監施治在席；至於過往是阿巴莫域治左右手、負責轉會等重要事務的管理董事格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia），其未來去向仍待解決，但估計波里入主初期，亦需要其意見。

有指車路士希望與佩利錫（圖）和列斯占士續約。（Getty Images）

杜慈在對狼隊賽後透露，自己尚未與波里會面，「今早我聽說了（就收購達成協議）但當時我正在準備比賽，每當我進入了比賽日流程時，就不能被任何事影響，也不會（因新班主而）更加開心，比賽日我也不會看新聞。」他認為此事沒有影響球隊的集中力，更不是被狼隊逼和的原因，「對我們來說其實改變不大，畢竟制裁並未解除。」