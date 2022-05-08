英超｜車路士落實易主後首戰遭狼隊迫和　盧卡古破入球荒梅開二度

車路士的「油王」時代即將告終，美國商人托德波里為首的財團，將成為「車仔」的新班主，今仗更現身史丹福橋。

車路士落實易手後，首戰主場鬥狼隊，盧卡古終打破入球荒，更加梅開二度，可惜未能為車路士帶來勝仗，狼隊最後一擊由高亞迪建功，補時7分鐘追成2：2平手，握手言和。



因為英冠煞科戰的關係，英超周六的7點半頭場讓路，車路士同樣在10點登場，主場鬥狼隊。

車路士今日（7日）宣布，由美國商人、NBA湖人班主托德波里（Todd Boehly）牽頭的財團，與車路士達成協議，從艾巴莫域治手上收購「藍戰士」，有望本月底完成交易，這名車路士新班主今仗已亮相史丹福橋。

車路士落實賣盤料月底完成 湖人道奇班主再接再厲得手

即將成為新班主的波里，今仗已現身史丹福橋。（Getty Images）

車路士主帥杜慈今仗先收起美臣蒙特，前線由盧卡古擔正。上半場中段，迪姆華拿接應普列錫傳送，禁區內射破狼隊的十指關，惟入楔時撞跌對方守衛，入球無效。車路士其後再將皮球送入網，馬高斯阿朗素開出角球，堤亞高施華前柱一頂，輾轉下由遠柱的羅夫度斯卓克建功，可惜越位在先，再度食詐糊，看台上的波里也一臉不解。

狼隊的反擊甚有威脅，艾洛利及丹當斯卡兩次機會也未能好好把握，兩軍半場互無紀錄。

縱然迪姆華拿建功，可惜犯規在先入球無效。（美聯社）

換邊後，盧卡古禁區內博得路曼沙斯犯規，球證親自翻看VAR後判罰12碼，盧卡古操刀主鵠，56分鐘建功。這名比利時球星對上一次在聯賽有「士哥」，已經是去年12月底，如今終於打破逾5個月的入球荒。

盧卡古愈踢愈順，狼隊後場其後再有失誤，普列錫再直線傳給盧卡古，順勢右腳一射「響袋」，兩分鐘內梅開二度。

盧卡古終破英超入球荒，並在兩分鐘內連轟兩球。（Getty Images）

狼隊由巴塞借將查卡奧妙射建功，追成較接近紀錄，其後更打出一段凌厲攻勢。狼隊未有放棄，在補時階段終有收穫，球證將車路士的界外球誤判予狼隊，後備入替的切堅奴（Chiquinho）右路傳中，隊長高亞迪頭槌最後一擊建功，幸好車路士依然頂得住，結果以2：1力克狼隊，補時7分鐘追成2：2平手，無緣在新班主的面前獲勝。

高亞迪最後一擊建功，為狼隊追成2：2平手。（Getty Images）

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