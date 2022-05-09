足球熱話︱美斯法甲黑氣纏身　一項不幸數據成15季以來首人

巴黎聖日耳門已提早贏得今季法甲冠軍，但陣中主力美斯依然黑氣纏身。



PSG今輪主場對特魯瓦強陣出擊，賽前一度聲稱受傷的美斯仍正選披甲。開賽僅8分鐘，PSG由中堅馬昆奴斯哥利亞近門撞入成1：0。戰至25分鐘，基利安麥巴比博得12碼，極刑由尼馬主射入網。

不過特魯瓦之後憑伊基烏保勁射入網，加上換邊後泰迪奧射入12碼，最終兩隊踢成2：2完場。

麥巴比今場為球隊搏得12碼。（AP）

PSG全場17射7中，錯過不少入球機會，當中包括美斯兩次起腳，先後射中門楣及門柱彈出；尼馬兩次把皮球放入網窩，因越位及隊友犯規在先「食詐糊」。

34歲的美斯今季諸事不順，登陸法甲的處子球季，至24次上陣只有4球進帳。

美斯今季在PSG十分黑仔，至今已10次射中門框彈出。（Getty Images）

連同今仗在內，原來美斯今季聯賽已有10次射門被門框「拒於門外」，成為數據公司OptaJean自2006/07年球季有統計以來，單季法甲最多達到如此「成就」的球員。假如將今季其他賽事包括在內，其紀錄更高達12次。

PSG主帥普捷天奴賽後未有怪責美斯，他認為球隊防線的錯漏，比鋒線把握力不足的問題更嚴重。「我們主導球賽，有很多入球機會，但兩次犯錯就已令我們付出了3分的代價。」