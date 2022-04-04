法甲︱麥巴比交球王級數據 助美斯破入球荒 留效PSG仍未絕望
撰文：袁志浩
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法甲第30輪賽事，巴黎聖日耳門主場對羅連安特，主隊繼續派出「三叉戟」基利安麥巴比、尼馬及美斯。
其中麥巴比交出「球王級」數據，個人直接或間接創造全部5個入球，助球隊大勝5：1，賽後更談及其轉會傳聞。
猶如「上身」一樣的麥巴比，此戰12分鐘先巧妙避過對手後直線傳予尼馬單刀先開紀錄；16分鐘後他於禁區內面對守衛，又冷靜地扣大位射近柱破網，連守門員亦毫無反應。
雖然巴黎防線之後一次失誤，換邊後被對手射入空門追近，但麥巴比再度「救世」，67分鐘扭過對手後禁區頂「割草式」遠射得手；7分鐘後再落底助攻美斯打破兩個月法甲入球荒，加上臨完場通透地為尼馬「撞牆」破門，獨取兩入球3助攻。
麥巴比暫時分別排在法甲射手榜（17球）次席及助攻榜（13次）首位，但這位法國翼鋒離隊消息塵囂甚上，不時被指今夏會加盟皇家馬德里。
他賽後被問及轉會傳聞時坦言，自己不打算隱瞞，「當我有最終決定，我一定會公開。我沒必要收收埋埋，我又沒有殺人。」
他表示，現階段仍在考慮當中，希望作出最正確、最合適的決定，「其實我沒有必要向任何人解釋，但如果我下決定了，我一定會承擔其帶來的所有後果，包括好與壞的。」
「現在我只需要一點時間，因為總是不斷有新元素，新變數出現。至於我還有可能留在PSG嗎？當然有可能。」
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