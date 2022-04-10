法甲｜PSG億萬鋒線終發揮威力　美斯成法甲十年來第一人

巴黎聖日耳門昨晚（9日）以6：1大勝克萊蒙特，陣中三大前鋒美斯（Lionel Messi）、尼馬（Neymar）和麥巴比（Kylian Mbappe）合力交出6個入球。

「MNM」組合終於發揮威力，令麥巴比也感歎：「終於等到了！」



正在護級的克萊蒙特在主場出戰，然而面對星光熠熠的巴黎聖日耳門，6分鐘已遭尼馬破門，19分鐘再由法國球星麥巴比建功，將比數擴至2：0。雖然克萊蒙特在完半場前一度扳回一球，但PSG換邊後，再有尼馬和麥巴比分別交出2個入球，兩人均大演帽子戲法，PSG終以6：1大勝，將在榜首領先優勢拉開至15分。

麥巴比個人大演帽子戲法。（美聯社）

值得注意的是，今仗尼馬和麥巴比分別交出3個入球及1次助攻，是法甲3年來再有兩位來自同一球隊的球員，在同一場比賽中分別上演帽子戲法。上一次同樣來自PSG，是2019年1月19日對甘岡一戰，麥巴比和卡雲尼分別攻入3球，助球隊大勝9：0。

值得一提的是，美斯今仗也大演「助攻帽子戲法」，他分別向尼馬交出1次助攻、為麥巴比交出2次助攻，成為他生涯中第2次單季兩度上演助攻帽子戲法，上一季有此表現，是2014/15球季，分別在巴塞隆拿和阿根廷國家隊各做出一次壯舉；他也因而成為法甲近10年來，第一位單季交出兩次助攻帽子戲法的球員。

美斯、尼馬和麥巴比的組合此前一直未能發揮預期中的威力。（美聯社）

因各自都曾受傷患困擾，美斯、尼馬和麥巴比今仗只是全季所有賽事中，第14次一同正選；上周對羅連安特的聯賽，則是這個「MNM組合」唯一一次在同一場比賽中分別入球。

今仗「MNM組合」互相造就彼此，麥巴比賽後也鬆一口氣，道：「到現在才做到（三人配合發揮作用）真是太久了，之前許多的環境因素和事件，令我們（的配合）遲了（發揮效果）。」

美斯大演助攻帽子戲法。（美聯社）

他直言三人都是「有質素的球員」，一直盡力幫助球隊，「我們一起踢波很開心、也很有樂趣，我想我們也讓球迷享受到了，我們仍在奪得第10個（法甲）錦標的路上，而且距離已不遠了。」

不過談到與尼馬和美斯的關係，會否令他留隊的可能性增加時，他則不置可否：「我已經答過了，由7月開始已在這裏，我已跟他們合作多次了。」