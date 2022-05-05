歐聯4強｜皇馬反勝曼城幾乎令阿古路心臟病發　美斯同感震驚

撰文：趙子晉
出版：更新：

皇家馬德里對曼城在89分鐘的直播畫面中，展示皇馬晉級機率只得1%，然而意想不到的事情竟然發生，上演奇蹟反勝的劇本，成為歐聯經典的一役。
皇馬戲劇反勝不單止震驚球迷，連見慣風浪的美斯也不敢相信雙眼。

皇家馬德里今季變成歐聯反勝保證，連續3場淘汰賽次回合在班拿貝主場反勝，巴黎聖日耳門﹑車路士及曼城三支億萬大軍淪為腳下亡魂。

基亞利殊兩失良機埋下落敗伏線　里奧費迪南批前途堪憂

曼城被皇馬逆轉出局打擊沉重　哥迪奧拿：需要時間恢復

早前因心臟病退早退役的名將阿古路，在網上與同樣曾效力曼城的另一阿根廷名將泰維斯開直播，與球迷們一同欣賞歐聯4強次回合，一同見證戲劇性的一仗。

阿古路效力曼城10載，當然希望舊東家取勝晉級，可惜事與願違，當他看到洛迪高攻入第2球時，他激動得從椅子上彈起身，一邊大叫「Nooooooooooo」和爆粗，直言不敢相信。

歐聯4強｜曼城又失利全因哥帥被詛咒？　耶耶托尼經理人揭玄機歐聯4強｜皇馬靠小將臨完場轟兩球　加時３：１逆轉曼城入決賽

除了阿古路激動外，他的好友美斯有相同感受，更向阿古路傳訊息，阿古路直播時將內容公諸於世，「唔好玩啦講笑咋！咁都追得返，唔係真事啩！」

歐聯4強｜沙拿未忘2018決賽傷痛回憶　皇馬一出線即出帖宣戰歐聯4強｜安察洛堤率皇馬大逆轉　五大聯賽稱霸有望再創歷史
阿古路與美斯份屬好友，得知皇馬奇蹟反勝後，二人隨即互通短訊。（資料圖片／Getty Images）

阿古路因為心臟病而離開綠茵場，成為家庭觀眾的他同樣肉緊，皇馬與曼城戰至加時階段，當賓施馬主射12碼時，阿古路坦言心臟即將負荷不了，「我感覺心跳快到與之前一樣，不要跳太快，這附近沒有救護車。」

網球｜皇馬鐵粉拿度要求改比賽時間　趕及見證驚天反勝入歐聯決賽歐聯4強｜高圖爾斯堅守皇馬後方　關鍵撲救保大逆轉機會居功至偉歐聯｜皇馬驚天反勝劇本再度上演　末段89秒由落後變反超前
阿古路去年才曾試過在歐聯決賽失利的滋味。（資料圖片／Getty Images）

曼城在大好形勢下出局，元氣難免大傷，阿古路認為曼城爭奪英超冠軍的形勢有隱憂，「曼城這場失利是個沉重打擊，氣勢被打窒後，隨時因為這場輸波而失落英超冠軍，被利物浦反超前。」

歐聯4強｜沙拿渴望決賽鬥皇馬有原因　豪言要助利物浦做四冠王西甲｜皇馬封王安察洛堤變老頑童　「小學雞」手段作弄賓施馬
曼城元氣大傷，阿古路擔心連英超也失落。（Getty Images）

英超第36輪直播賽程：

英超第36直播賽程（01美術製圖）

更多歐聯相關報道：

歐聯4強｜皇馬靠小將臨完場轟兩球　加時３：１逆轉曼城入決賽歐聯4強︱曼城獲譽史上最強美中不足　迪布尼：必須贏歐聯冠軍歐聯4強｜利物浦翼鋒僅踢半場扭轉戰局　從營養不良走到舉世矚目歐聯4強︱卻奧斯：我幾乎加盟曼聯　莫耶斯突然被炒改變一切歐聯4強︱加利尼維利開心得太早　開紅酒慶祝被加歷查連環恥笑歐聯4強︱高普領利物浦勝維拉利爾辛苦出線　「就像對巴塞一樣」歐聯4強｜沙拿渴望決賽鬥皇馬有原因　豪言要助利物浦做四冠王歐聯4強｜高普半場神換人逆轉形勢　利物浦後備奇兵當選最佳球員歐聯4強｜利物浦驚濤駭浪反勝　淘汰維拉利爾闖決賽英超｜曼城爭奪雙冠重大打擊　基爾獲加足踝傷嚴重或收咧歐聯︱利物浦爭四冠遇上齋戒月　兩招幫助文尼、沙拿保持狀態歐聯｜堤亞高大師級表現膺最佳球員　近4場傳球成功率高得驚人歐聯4強｜利物浦133秒連轟兩球挫維拉利爾　高普：未晉級不可鬆懈歐聯4強｜「符碌」入球破鐵桶　利物浦２：０輕取維拉利爾
美斯（Lionel Messi）
阿古路
泰維斯
皇馬（Real Madrid）
曼城
歐聯
足球
足球熱話
你可能感興趣