歐聯4強｜皇馬反勝曼城幾乎令阿古路心臟病發　美斯同感震驚

皇家馬德里對曼城在89分鐘的直播畫面中，展示皇馬晉級機率只得1%，然而意想不到的事情竟然發生，上演奇蹟反勝的劇本，成為歐聯經典的一役。

皇馬戲劇反勝不單止震驚球迷，連見慣風浪的美斯也不敢相信雙眼。



皇家馬德里今季變成歐聯反勝保證，連續3場淘汰賽次回合在班拿貝主場反勝，巴黎聖日耳門﹑車路士及曼城三支億萬大軍淪為腳下亡魂。

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早前因心臟病退早退役的名將阿古路，在網上與同樣曾效力曼城的另一阿根廷名將泰維斯開直播，與球迷們一同欣賞歐聯4強次回合，一同見證戲劇性的一仗。

阿古路效力曼城10載，當然希望舊東家取勝晉級，可惜事與願違，當他看到洛迪高攻入第2球時，他激動得從椅子上彈起身，一邊大叫「Nooooooooooo」和爆粗，直言不敢相信。

Aguero and Tevez reacting to Madrid’s second goal. Love to see it. pic.twitter.com/5oqbtJ0TfS — Shev ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@dannyshevlin) May 5, 2022

除了阿古路激動外，他的好友美斯有相同感受，更向阿古路傳訊息，阿古路直播時將內容公諸於世，「唔好玩啦講笑咋！咁都追得返，唔係真事啩！」

阿古路與美斯份屬好友，得知皇馬奇蹟反勝後，二人隨即互通短訊。（資料圖片／Getty Images）

阿古路因為心臟病而離開綠茵場，成為家庭觀眾的他同樣肉緊，皇馬與曼城戰至加時階段，當賓施馬主射12碼時，阿古路坦言心臟即將負荷不了，「我感覺心跳快到與之前一樣，不要跳太快，這附近沒有救護車。」

阿古路去年才曾試過在歐聯決賽失利的滋味。（資料圖片／Getty Images）

曼城在大好形勢下出局，元氣難免大傷，阿古路認為曼城爭奪英超冠軍的形勢有隱憂，「曼城這場失利是個沉重打擊，氣勢被打窒後，隨時因為這場輸波而失落英超冠軍，被利物浦反超前。」

曼城元氣大傷，阿古路擔心連英超也失落。（Getty Images）

英超第36輪直播賽程：

英超第36直播賽程（01美術製圖）

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