法甲｜美斯轟世界波助PSG封王　尼馬串爆自己球迷：忍多我3年啦

法甲班霸巴黎聖日耳門今晨（24日）憑「球王」美斯（Lionel Messi）轟入世界波，1：1賽和蘭斯下提早封王，奪得球會史上第10次聯賽冠軍。



美斯今季轉會到巴黎聖日耳門後雖交出不少助攻，但入球數字未如預期，令他飽受批評、甚至遭PSG球迷柴台。不過今仗對蘭斯，「球王」踢出身價，面對十人應戰的蘭斯，美斯在68分鐘施展一記廿多碼遠射，皮球急勁地直飛入網，為PSG打開紀錄。

美斯轟入世界波：

MESSI WHAT A GOAL 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/j0kpG4V8aD — MessiTeam (@Lionel10Team) April 23, 2022

PSG今仗只要有分落袋便可提早鎖定聯賽冠軍，即使朗斯在88分鐘由哥倫天真恩扳平，最終PSG仍保住1：1和局，拋離次席的馬賽16分之下，提早4輪封王。今次是PSG史上第10次奪得聯賽冠軍，當中8次是近10年內奪得。

這個法甲冠軍令美斯首次奪得除了西甲以外的聯賽冠軍，也是他離開巴塞隆拿後的第一個錦標。不過以PSG的投資，這間球會最大目標仍然是歐聯冠軍，但今季他們在16強已遭皇馬淘汰出局。

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PSG奪冠後，有關隊內主將的去向也成為媒體焦點，最受關注的麥巴比回應傳媒時僅稱「情況暫未變」，示意沒有新進展，而意大利記者羅曼奴則引述PSG體育總監里安納度稱：「麥巴比說的應該是真話，他還在考慮自己的去向，他有可能留在PSG，也有可能會走，但他現在更認真地考慮了。」

至於早前同遭球迷噓聲「招呼」的尼馬，則不改其頑皮本色，向阿根廷ESPN道：「我還有3年合約呢，所以我還會在這裏3年的，（球迷們）若繼續噓，還要白花很多力氣呢。」另外，迪馬利亞應會在季尾回復自由身。