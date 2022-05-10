MLB｜大谷翔平只打不投照做英雄 扳平後飛身滑回本壘絕地反勝
撰文：何偉畧
出版：更新：
「快樂的野球少年」，又憑實力俘虜棒球迷。
日本「二刀流」棒球手大谷翔平在大聯盟（MLB）前日（8日）以打者身分上場，在最後一局建奇功，先打後跑連奪3分，助洛杉磯天使絕地反勝。
大谷在8日對華盛頓國民一戰，以「指定打擊」選手身份出場。先守的天使在中段曾落後3分，力追至9局仍落後2：4。天使在9局上守住不失，9局下取分的最後機會。
天使在9局下藉國民投手一次四壞保送，加上安打，形成2死 、一、三壘有人。大谷上場，一旦被三振或接殺，球隊便會落敗。
他在第2球擊出長打，飛越球場中央左側，打中圍板，落入場區。雖然未能擊出再見全壘打，但三壘的蘭基科（Luis Rengifo）及一壘的禾特（Taylor Ward）都返回本壘得分，助天使追平，大谷亦一口氣跑到二壘。
追和的氣勢上揚，天使接着上場的打者蘭頓（Anthony Rendon）又在第2球擊中，這次落在外野中央地帶。大谷拔足狂奔，尚差少許時間才可以安全上壘，遂「瞓身」飛剷，滑回本壘。國民捕手踏前一步，離開壘板，接球後順勢轉身，嘗試觸殺大谷已來不及。
大谷上演再見滑壘，協助天使絕地反勝。得見球審舉起雙手，示意安全，大谷完成滑壘後隨即跳起，振臂歡呼。
天使球員全部衝入球場，瘋狂慶祝。MLB官方Twitter上載一段大谷的表情短片，一天過去已有63.7萬點擊率。大谷去季成為常規賽MVP，今季繼續發揮投、打「二刀流」能力，最近3次登板投球，均獲勝投。
MLB｜大谷翔平揭幕戰創百年紀錄 記者神邏輯否定其表現拍檔嚇呆運動作者展現文字之美 資料蒐集200萬字 寫出球星顛覆想像一面MLB｜大谷翔平練球都要挑戰世界紀錄 前隊友爆總會問一句話MLB｜大谷翔平落實任開幕戰先發 二刀流出擊大聯盟史上第一次MLB｜大谷翔平勁到大聯盟改制 挑戰單季轟50全壘打不是夢MLB｜相隔廿年傳奇再現 大谷翔平「二刀流」全票當選常規賽MVPMLB｜大谷翔平豐收賽季的遺憾 MVP大熱無助出線該留還是走？