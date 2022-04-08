MLB｜大谷翔平揭幕戰創百年紀錄　記者神邏輯否定其表現拍檔嚇呆

美國職業棒球聯盟電視網《MLB Network》日前公布2022年球季百大球員名單，天使隊日籍球星大谷翔平高居榜首。不過，一名體育記者在節目中，反駁指不認為大谷能取得第一名，理由更令大家非常傻眼，拍播主持更嚇到目瞪口呆無言以對，3秒後始能作出反應。



日籍「二刀流」球星大谷翔平屢創紀錄，去季在投、打均表現出色，投球取得9勝，打擊也有46轟（全壘打），以全票之姿取得MVP。美媒《CBS》對新季作出預測，看好大谷翔平今季能寫下「30轟、30盜壘成功」的「30-30」紀錄，備受注目。

「二刀流」球星大谷翔平在今季備受矚目，外界看好他再突破自己紀錄。（Getty Images）

然而，日前美國體育記者Alanna Rizzo在節目上討論MLB今季百大球員名單時，否定身為「二刀流」的大谷能當選第一，說：「我不認為大谷能成為第一名，因為他是個投手」。

這個「荒謬」的理由，讓綽號「瘋狗」的知名主持人Chris Russo聽到後也無言以對，尷尬了近3秒才懂出聲回應。

女記者Alanna Rizzo的發言令拍檔也反應不過來，對鏡頭定睛了數秒。（截圖）

而Rizzo看到對方的表情後，也意識到自己說錯話，不斷揮動手中的筆，又抿嘴唇試圖圓場，稱讚大谷在打擊方面也表現出色，不過這段影片很快便在網絡上瘋傳。

Alanna Rizzo:



"I don't think Ohtani can be #1 (player in baseball) because he's a pitcher."



😐🥴 pic.twitter.com/VsTJSgzSzr — MLB Errors (@mlberrors) April 4, 2022

此外，MLB新季在今日（8日）揭幕，大谷翔平繼續以「二刀流」身分上陣，大聯盟更新增「大谷條款」，先發投手沒有使用指定打擊在先發打線內時，退場後仍可換上其他指定打擊選手，讓他更能盡情於賽場上表現。

大谷在今日揭幕戰主場對太空人的比賽中，在開幕戰以先發一棒、投手身分出賽，創下球隊百年紀錄。他在今戰主投4.2局，交出9次三振，被擊出4支安打、投出1次保送，首局大谷翔平在第1球快速球，就被測到99.8英里。

終場天使以1：3落敗，他也吞下本季首敗。