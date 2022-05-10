意甲｜摩連奴斥VAR判決欠解釋　「尊重他們坐定定搶走分數」

羅馬主帥摩連奴近來心情大起大落，歐協聯晉級決賽時當場落淚。回到意甲，激動變成躁動。

羅馬在今晨意甲關乎來季歐霸席位的一戰，作客兩球淨負費倫天拿，被對手追至同分。摩連奴賽後對被罰12碼感到不滿，要求解釋之餘，更表明要「尊重球證」。



羅馬賽前以59分排第6，較第7的費倫天拿多3分。開賽不久，羅馬即陷劣勢。

「紫百合」尼高拉斯干沙利斯在3分鐘殺入禁區，羅馬守衛卡斯杜柏出腳碰到干沙利斯腳脛，接觸頗為輕微，但干沙利斯跌倒。在場球證沒有示意，但收到VAR球證通知後觀看影片，改判12碼。干沙利斯親自操刀於5分鐘打開記錄，邦拿雲度拉復於11分鐘燙射成2:0。費倫天拿保持比數，直至完場。

干沙利斯賣力殺入禁區，親自射入12碼。（Getty Images）

摩連奴賽後不諱言優勝劣敗，羅馬在上周四才應付歐協聯準決賽次回合，體能和意志都欠奉，「費倫天拿好啲，夠集中，速率又係另一個層次，值得贏波」。 但「摩佬」顯然火上心頭，為12碼判決而惱怒：「我知道要尊重羅馬球迷，但我哋都要尊重埋世界上嘅VAR球證。佢哋舒舒服服坐定定，攞咗我哋好多分。」

摩連奴講尊重，尊重球證。（Getty Images）

摩連奴強調非因今回敗陣而發脾氣，他認為那一球沒有犯規，「我睇咗條片，係接觸唔係犯規。球證企咁近都冇吹12碼，VAR房就出手」。摩連奴認為解釋一直未到，累積多時的怒火要爆了：「唔止呢3分，好多好多次判決，都無解釋。點解球證企喺10米左右，睇住嗰球波然後唔吹？呢啲要解釋，但係冇。呢啲事一再發生，真係夠喇。」

譚美阿巴謙今仗未有建樹。（Getty Images）

羅馬較第5位的拉素差3分，現時與費倫天拿及阿特蘭大同得59分，憑較佳對賽成績排第6。此外，他們將於歐協聯決賽與荷甲飛燕諾爭標，獲勝可直入來屆歐霸分組賽。