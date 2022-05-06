歐協聯｜摩連奴領羅馬闖決賽成史上首人　完場一刻激動喜極而泣

李斯特城領隊羅渣士說過：「而我不知道歐協聯是什麼。」

縱然如此，獎盃終究是獎盃，有機會當然全力衝冠。摩連奴帶領羅馬在主場出戰歐洲協會聯賽4強次回合，譚美阿巴謙上半場一箭定江山，力克李斯特城殺入決賽。完場一刻，摩連奴萬分激動，喜極而泣，更成為歐戰史上首人。



歐協聯4強，摩連奴與羅渣士兩位名帥交手，羅馬與李斯特城首回合打成1：1，次回合由羅馬主場出戰，羅馬隊長羅倫素柏歷堅尼開出角球，譚美阿巴謙力壓列卡度彭利拿跳頂破網。

半場落後一球的李城，羅渣士立即作出調動嘗試扭轉敗局，換邊後換入伊恩拿祖，惟未能影響戰局，結果羅馬力保一球勝局，兩回合以2：1淘汰李斯特城晉級，將與荷甲的飛燕諾爭標。

譚美阿巴謙頭槌為羅馬奠勝，助球隊殺入決賽。（Getty Images）

摩連奴執教生涯贏盡大小錦標，但對勝利還是有一種執著。完場一刻，摩帥真情流露，不禁流下男兒淚，教練團隊立即上前與他相擁慶祝。摩連奴領軍殺入決賽，成為史上首名領隊打入歐聯﹑歐霸及歐協聯的決賽，倘若奪冠的話，便可再度改寫歷史。

摩連奴領軍殺入決賽，完場一刻心情激動。（Getty Images）

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq — Xav Salazar (@XavsFutbol) May 5, 2022

主場贏波晉級，摩連奴賽後盛讚麾下，即使面對英超球隊同樣不落下風，「面對攻力強橫的英超球隊，我們門將在兩場只作出兩個撲救，證明我們做得不錯。球隊為了今仗而在聯賽留力並失分，如今如願打入決賽，目標當然是捧盃。」

另外，摩連奴執教皇馬時獲獎無數，即使如今分道揚鑣，摩帥依然祝福舊東家，賽後直言皇馬是他心中的一部分，並希望可以與皇馬及安察洛堤齊齊奪冠。

摩連奴賽後坦言希望與皇馬齊齊捧盃。（Getty Images）

羅馬在晉級過程中，曾作客慘敗於波杜基林特腳下，當時166名羅馬球迷長途拔涉目擊愛隊慘敗，如今打入決賽，為了補償這班死忠球迷，羅馬決定送上決賽門票，希望他們能見證愛隊捧盃而回。

英超第36輪直播賽程：

英超第36直播賽程（01美術製圖）

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