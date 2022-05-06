歐協聯｜摩連奴領羅馬闖決賽成史上首人　完場一刻激動喜極而泣

撰文：趙子晉
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李斯特城領隊羅渣士說過：「而我不知道歐協聯是什麼。」
縱然如此，獎盃終究是獎盃，有機會當然全力衝冠。摩連奴帶領羅馬在主場出戰歐洲協會聯賽4強次回合，譚美阿巴謙上半場一箭定江山，力克李斯特城殺入決賽。完場一刻，摩連奴萬分激動，喜極而泣，更成為歐戰史上首人。

歐協聯4強，摩連奴與羅渣士兩位名帥交手，羅馬與李斯特城首回合打成1：1，次回合由羅馬主場出戰，羅馬隊長羅倫素柏歷堅尼開出角球，譚美阿巴謙力壓列卡度彭利拿跳頂破網。

半場落後一球的李城，羅渣士立即作出調動嘗試扭轉敗局，換邊後換入伊恩拿祖，惟未能影響戰局，結果羅馬力保一球勝局，兩回合以2：1淘汰李斯特城晉級，將與荷甲的飛燕諾爭標。

譚美阿巴謙頭槌為羅馬奠勝，助球隊殺入決賽。（Getty Images）

摩連奴執教生涯贏盡大小錦標，但對勝利還是有一種執著。完場一刻，摩帥真情流露，不禁流下男兒淚，教練團隊立即上前與他相擁慶祝。摩連奴領軍殺入決賽，成為史上首名領隊打入歐聯﹑歐霸及歐協聯的決賽，倘若奪冠的話，便可再度改寫歷史。

摩連奴領軍殺入決賽，完場一刻心情激動。（Getty Images）

主場贏波晉級，摩連奴賽後盛讚麾下，即使面對英超球隊同樣不落下風，「面對攻力強橫的英超球隊，我們門將在兩場只作出兩個撲救，證明我們做得不錯。球隊為了今仗而在聯賽留力並失分，如今如願打入決賽，目標當然是捧盃。」

另外，摩連奴執教皇馬時獲獎無數，即使如今分道揚鑣，摩帥依然祝福舊東家，賽後直言皇馬是他心中的一部分，並希望可以與皇馬及安察洛堤齊齊奪冠。

摩連奴賽後坦言希望與皇馬齊齊捧盃。（Getty Images）

羅馬在晉級過程中，曾作客慘敗於波杜基林特腳下，當時166名羅馬球迷長途拔涉目擊愛隊慘敗，如今打入決賽，為了補償這班死忠球迷，羅馬決定送上決賽門票，希望他們能見證愛隊捧盃而回。

英超第36輪直播賽程：

英超第36直播賽程（01美術製圖）

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