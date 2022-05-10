英超｜摩連奴爭議言論早參透曼聯問題　名宿里奧費迪南向他道歉

曼聯名宿里奧費迪南在網上節目中，向現任羅馬教練的前曼聯主帥摩連奴道歉，並指對方早於2019年已經很清楚曼聯內部的問題。



曼聯如今37戰得58分，最多只能得61分，肯定創球會在英超時代的單季最低得分的紀錄，之前的紀錄是13/14球季由莫耶斯及傑斯帶領下得64分。

曼聯上場被白禮頓大炒4：0，聯賽積分肯定差過莫耶斯那一季。（Getty Images）

看到曼聯的墮落，名宿里奧費迪南不禁想起前主帥摩連奴的一番話：「我覺得摩連奴的說話已經應驗。就過去對他的評價及判斷，我某程度上要跟他道歉。儘管我仍認為他處理人事及一些情況出問題，但現在回看他的說話，那是2019年所說的。我們看到幕後可能出現錯誤，但那時我們還不清楚有多嚴重，但明顯地，摩連奴知道。」

摩連奴曾帶領曼聯贏得歐霸盃冠軍，亦算是曼聯在「後費格遜時代」的高峰。（Getty Images）

摩連奴在2019年被曼聯炒魷後，曾講過一番具爭議性的言論，他認為幫曼聯贏得聯賽亞軍已經是人生其中一項重大成就，當時引來不少曼聯球迷及輿論的批評。

那時摩連奴說：「我認為帶領曼聯贏得英超亞軍，是我執教生涯其中一項最最佳的成就，你或者會說：『這個人瘋了！』一個贏得25項錦標的人，竟然會說亞軍是最佳成就之一？我會一直堅持這個想法，因為人們不知幕後發生什麼事。」

摩連奴在2019年離開曼聯，接着去教熱刺，如今是羅馬教頭。（Getty Images）

摩連奴在2016年接掌曼聯，首季贏得聯賽盃及歐霸盃，接着一季以英超亞軍完成，但到第三季成績下滑，黯然下台，改由蘇斯克查接手。蘇斯克查今季中下台，蘭歷克頂上，成績再創新低。曼聯下季會由坦赫格掌帥印。

里奧認為摩佬早看得出曼聯內部存在的問題，他說：「摩連奴那時很想清走部分球員，並想買入一些球員。明顯地，有些球員竟獲得高薪的合約，他那時一定想：『嘩！嘩！嘩！究竟發生什麼事？』他看得出個別球員的問題，也看得到球會處理方式的問題，想去改變，但無法做到。」

曼聯名宿里奧費迪南，不時會在網上或電視節目點評球會。（Getty Images）

里奧續說：「我很想花半小時去跟摩連奴談一談他執教曼聯的時間，他一定比我們看得更深入及仔細，之後再評估我們的現況，相信這樣做的話，結論會很有見地。」