足球熱話｜坎坷過後有艇搭 羅馬球迷挪威見證大敗獲贈決賽門票
撰文：何偉畧
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羅馬在歐協聯準決賽次回合擊敗李斯特城，晉級決賽，領隊摩連奴當場激動落淚。倍感安慰者，還有166名可以免費觀賞決賽的球迷。
得到優待，非因幸運。這批球迷曾隨隊作客北極圈，天寒地凍見證愛隊被大炒，可算有血有淚。
羅馬將於26日凌晨赴阿爾巴尼亞首都地拉那，與荷甲飛燕諾爭奪首屆歐協聯錦標。羅馬31年來首次躋身歐洲賽的決賽，決賽門票勢必搶手。球會公布門票安排，特地招待166名季票持有人，讓他們免費獲得決賽門票。
該批球迷稱得上真愛，他們在去年10月底隨隊作客挪威球隊波杜基林特踢歐協聯小組賽，在北極圈內的球場目睹愛隊「凍死」。比賽時僅得攝氏2度，羅馬8分鐘已失守，下半場更兵敗如山倒，10分鐘內失3球，被大炒1：6。
據報道，這批死忠球迷，在寒風中目睹球隊大敗，感到惱怒。當球員打算送上球衣，這批球迷拒絕接收。
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