羅馬球員拖時間領黃停賽　被揭是特別戰術　網民：盡得摩連奴真傳

摩連奴「洗底」戰術重出江湖！羅馬隊長在比賽尾段拖時間領黃，被指是故意在下場對弱隊時停賽，令他能在之後的大戰中全無後顧之憂。



羅馬周一在意甲憑米希達利恩的入球，以1：0勝小勝森多利亞，賽後排聯賽榜第5位，僅落後第4位的祖雲達斯5分，聯賽尚餘7輪，仍有望爭奪來屆歐聯入場券。

羅馬憑米希達利恩的入球，以1：0勝小勝森多利亞。（Getty Images）

羅馬在補時階段為保住勝局出盡法寶，領隊摩連奴於第93分鐘換走沙治奧奧利華拉（Sergio Oliveira）及隊長羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini），希望浪費時間。

柏歷堅尼「做戲做全套」，將入替過程發揮到淋漓盡致，他除掉身上的隊長臂章，走向隊友基安盧卡文仙尼並親自幫他戴上，之後又跟卡斯杜柏擊掌。

球證早已上前催促他盡快離場，但柏歷堅尼走了兩步後便彎低身放下長襪，把護脛拿到手中。此時球證再警告柏歷堅尼，惟他毫無悔意，更攤大雙手扮無辜；並隨即再停下步伐解開右腳鞋帶，球證終按奈不住，向他出示黃牌。

柏歷堅尼因此累積5黃，下一仗需要停賽，看似蝕底，但其實一切盡在摩連奴計算之內。

原來，羅馬於聯賽下輪只鬥榜尾的沙蘭力坦拿，之後便要先後惡鬥勁旅拿坡里及國際米蘭，柏歷堅尼及早在下場停賽，才能避免在重要賽事時缺陣。

摩連奴被指叫球員故意拖時間領黃洗底。（Getty Images）

如此「戰術」，外國網民讚揚羅馬球員已盡得摩連奴真傳，也認為其實柏歷堅尼的舉動，是摩連奴在背後指使的。

其實摩連奴早有前科，2010/11年球季歐聯分組賽，皇家馬德里在已出線下鬥阿積士，當時摩連奴便吩咐沙比阿朗素及沙治奧拉莫斯領黃，以「洗底」出戰淘汰賽，最終兩人都在故意拖時間下，該仗均兩黃一紅被逐。

摩連奴早有前科：