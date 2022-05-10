港足｜傑志五將歸隊後首操　陳肇鈞冀以亞冠經驗助港隊

香港足球代表隊周二（10日）續於將軍澳足球訓練中心進行本地集訓，積極備戰6月8日展開的亞洲盃外圍賽。早前隨傑志出戰亞冠盃的陳肇鈞今加入操練，他冀能以亞冠經驗幫助港隊。



除陳肇鈞外，同獲港足徵召的傑志球員王振鵬、鄭展龍、蘇沙及羅梓駿，亦在完成隔離後首次投入操練。

司職中場的陳肇鈞在首操後談及新帥安達臣，指對訓練的進取踢法感新鮮，特別是安達臣主張的逼搶踢法：「第一課已經感受到，明白他想要什麼，我亦很認同，非常進取，相信會帶來新改變。」

完成首操的陳肇鈞（左）表示對新帥安達臣進取踢法感新鮮。（葉詩敏攝）

傑志歷史性勇闖亞冠盃16強，陳肇鈞坦言「不是踢完就算」，認為亞冠無論技術層面及體能方面，皆屬亞洲頂級水平，冀以經驗幫助港隊。對於安達臣同樣主張逼搶，他也和應這位新帥早前的說法：「傑志做到，香港隊都做到。雖然備戰時間較短，但看得出他的想法和構思。」

至於在上月助理文晉身亞協盃分組賽的守將徐宏傑，指亞洲賽經驗對為港隊出戰亞洲盃有幫助，能較易適應作客環境，也有信心能入選最後決選名單。

對於新帥安達臣，徐宏傑坦言訓練模式的確與以往教練有分別，「以往較偏向防守反擊，現在多全場逼搶、壓逼，後衛不只在後面做防守。我覺得這個改變是好事，希望踢得更加主動。」

港隊將在周六（14日）與理文友賽，5月17日出發往泰國集訓。