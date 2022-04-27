港足︱傑志3人被剔出集訓名單　外流內地港將有望戰亞盃外

亞洲盃外圍賽將於6月中上演，屆時港隊會爭取自1968年後，再一次晉身決賽周。

港足5月2日會先於香港展開集訓，31人名單今（27日）出爐，而主帥安達臣則預告，部份外流內地的球員有望歸隊，兩周後跟球隊於泰國會合。



香港足球代表隊上周二（19日）公布亞洲盃外圍賽34人初選名單，然而足總今日再發放31人本地集訓名單，被剔除的3人均來自傑志，分別是後衛羅拔圖、曾以行及前鋒艾力士。

在今屆亞冠盃有波入的艾力士，被剔除在名單之上。（資料圖片／袁志浩攝）

同時，由於其餘傑志球員將於5月1日完成亞冠盃分組賽後才能啟程歸隊，並需在港完成一周隔離，王振鵬、羅梓駿、陳肇鈞、鄭展龍、黃洋、趙聡悟及蘇沙，均會待至5月9日方正式會合大軍投入操練。而杜馬思、保羅、謝家強及安永佳，則因私人理由獲准延遲歸隊。

港足主帥安達臣指：「傑志球員將接受強制檢疫，不過這並非大問題，因為我已觀察他們在亞冠盃中的表現。」

安達臣早前到泰國武里南視察傑志球員在亞冠盃分組賽的表現。（資料圖片／袁志浩攝）

港隊會於5月2日至15日於賽馬會香港足球總會足球訓練中心展開無間斷練習，當中每相隔1天，便會於一日內進行早晚兩課操練，相信是希望提升球員狀態，及盡早熟習新帥安達臣的戰術。

安達臣表示：「是次名單挑選了很多本土球員，接下來的訓練營將會是一個能讓他們證明自己的好機會。我會在兩星期訓練後決定出發參與亞洲盃外圍賽的名單。」

他又透露，希望外流內地的港將於5月下旬直接飛到泰國跟大軍會合，直至6月中完成整個國際賽期。據悉，該批球員包括辛祖、梁諾恆、李毅凱、勞列斯及陳俊樂，而羅素因仍在英國、缺乏練習，暫不在安達臣計劃內。

陳俊樂及梁諾恆等外流中超球員，今次亞盃外有望歸隊。（資料圖片）

另外，因應港府放寬社交距離措施，足總公布先後於4月30日及5月3日，分別重啟女子跟男子賽馬會青少年足球發展計劃的訓練項目。今年中銀香港港超青苗訓練計劃亦會在5月7日再展開。

至於香港超級青年聯賽、足總盃初級組、賽馬會五人足球聯賽甲組及乙組聯賽、賽馬會青少年足球聯賽、賽馬會女子足球聯賽、賽馬會女子青少年足球聯賽的重啟時間，則有待公布。