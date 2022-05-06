杭州亞運延期｜港足U23醉酒風波涉事球員　或因延期趕及刑滿復出

香港足球23歲以下代表隊去年因紀律風波，共11人被罰停賽1年，原本肯定錯過杭州亞運會，然而亞運延期，令他們有望出戰。



港足U23去年10月到日本參加U23亞洲盃外圍賽，部份球員於兩戰全敗出局後，在當地一度醉酒生事，事件被傳媒揭發，最終共13名球員遭停賽一年處分，當中11人由12月22日開始停賽一年，另外兩人張憙延和盧兆崎則在今年5月3日才被判罰，一年的「刑期」由當日開始執行。

港足U23去年10年赴日本出戰U23亞錦賽外圍賽時發生紀律風波。（HKFA）

這批遭停賽的球員，是原定今年舉辦的亞運會足球賽的適齡球員，本身會因停賽一年而錯過賽事。不過亞運延至2023年後，他們屆時已「刑滿」，或合乎上陣資格。

《香港01》曾向香港足總查詢，足總未有正面回應有關球員屆時能否入選亞運大軍，僅指：「有關判罰執行日期由紀律委員會決定，足總會密切留意亞運的最新安排，作合適跟進。」並表示目前專注於成年代表隊在6月亞洲盃外圍賽的備戰。