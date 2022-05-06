杭州亞運延期｜港足U23醉酒風波涉事球員 或因延期趕及刑滿復出
撰文：高詩琦
出版：更新：
香港足球23歲以下代表隊去年因紀律風波，共11人被罰停賽1年，原本肯定錯過杭州亞運會，然而亞運延期，令他們有望出戰。
港足U23去年10月到日本參加U23亞洲盃外圍賽，部份球員於兩戰全敗出局後，在當地一度醉酒生事，事件被傳媒揭發，最終共13名球員遭停賽一年處分，當中11人由12月22日開始停賽一年，另外兩人張憙延和盧兆崎則在今年5月3日才被判罰，一年的「刑期」由當日開始執行。
這批遭停賽的球員，是原定今年舉辦的亞運會足球賽的適齡球員，本身會因停賽一年而錯過賽事。不過亞運延至2023年後，他們屆時已「刑滿」，或合乎上陣資格。
《香港01》曾向香港足總查詢，足總未有正面回應有關球員屆時能否入選亞運大軍，僅指：「有關判罰執行日期由紀律委員會決定，足總會密切留意亞運的最新安排，作合適跟進。」並表示目前專注於成年代表隊在6月亞洲盃外圍賽的備戰。
杭州亞運延期｜張家朗稱能適應各種變化 謝影雪望體院別再封閉杭州亞運延期｜霍啟剛：望運動員做好準備 政府別再一刀切封場杭州亞運正式延期至2023年 亞奧理事會：新賽期待定 亞青運取消杭州亞運落實延期 新日期待定 《路透社》：延至2023年舉行【七欖】港隊相隔半年出戰國際賽 姚錦成望衞冕亞運金牌田徑｜跨欄新星成年組首戰奪第一 征服高欄衝擊亞運資格田徑｜小欄后盛楚殷積極克服低潮 成熟心態再衝擊亞運田徑｜梁筠宜與陳佩琦衝擊亞運 後林安琪時代的女子接力隊杭州亞運｜曾邀澳洲新西蘭參賽 終慘食檸檬：沒人有興趣