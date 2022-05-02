專訪港足新帥安達臣1︱ 前德甲神射手　誓重建港隊：沒戴偉浚也可

傑志的亞冠盃之旅暫告一段落，本地足球焦點回歸已超過10個月沒正式比賽的港足身上。

港足6月份將先赴印度爭奪明年亞洲盃決賽周入場券，7月再到日本參與東亞足球錦標賽決賽周、決戰中日韓三強；若杭州亞運如期舉行，到9月便需再度遠征。

將帶領港隊連續迎接數個大型賽事的，是新主教練安達臣，來自挪威的他受疫情所限，上任3個月來跟球迷、記者接觸有限，猶如戴上了神秘面紗，這次有機會跟他在泰國坐下來聊，先談談其港隊藍圖及戰術理念。



老實說，在傳出安達臣接掌港足帥位之前，記者跟大部份球迷一樣，對他認識有限；然而翻查資料發現，這位挪威人球員時代在家鄉及歐洲不乏名氣——90年代初效力法蘭克福時，是德甲首位外籍神射手。

安達臣球員時代在德甲享負盛名，1990年更問鼎聯賽神射手。（IG@andersen_jrn）

安達臣（右二）曾為挪威國家隊上陣27場，當中更試過跟已故阿根廷球星馬勒當拿（左）於場上交手。（IG@andersen_jrn）

擁有如此資歷，加上來自北歐的背景，一頭滲灰的白髮與藍眼睛，本以為安達臣無時無刻都十分認真、且帶點冷酷，但跟他在泰國武里南相遇後，又是另一番感受。

首次碰面是在球場看台上，記者在比賽完結後返回傳媒中心，安達臣剛好準備離開。我硬着頭皮主動上前介紹自己，他不但反應雀躍，也不介意當場分享對球員的看法，對於訪問邀約也是一口答應。

傑志首次鬥神戶勝利船的翌日，安達臣特別選了一間咖啡店，說是訪問實是聊天。這位教練履新已超過3個月，記者才有機會親身接觸，最好奇的固然是他這段時間做過什麼。

他不諱言，自己來港的時機確實有點糟，「作為一個很多事都不清楚的新人，我需要看球員比賽及練習，但遇上了疫情，一切都停頓了。」

安達臣抵港完成隔離後便遇上香港第五波疫情，港超聯賽及盃賽全部停擺，最終更腰斬，他只能把握時間跟不同持分者會面。（HKFA）

首要目標晉身亞洲盃 疫境下狀態先行

按安達臣原來計劃，港隊在過去的1月及3月的國際賽期都有搞作，但最終無奈取消。防疫措施日新月異，他困惑，但仍把握時間跟球會、教練、球員交流，分析每位球員、每間球會的每場比賽或精華片段，就是為了趕上進度，盡可能對各人認識多一點。

直至傑志跟理文到泰國集訓及比賽，安達臣總算看到曙光，飛到當地視察球員，連港足部份球員在香港集訓，亦放棄親自主持。外界因此有聲音批評他「白𢭃人工」、「去旅行嘆世界」，他反問：「這是我唯一的機會（了解球員），否則我怎樣點兵？這兩周（視察）對我很重要。」

傑志到泰國參加亞冠盃分組賽，安達臣在首兩仗均是座上客。（資料圖片／袁志浩攝）

安達臣日前公布31人集訓名單，有不少大港腳新面孔與「千禧後」，傑志則佔了最多的11人。他解釋，亞盃外逼在眉睫，同組對手印度、阿富汗及柬埔寨的本土聯賽如常舉行、球員一直練習跟比賽，唯獨香港落後於人，所以今次選將必須以狀態先行。

而「藍鳥」球員自3月復操、經歷亞冠洗禮，自然最符合要求，「首先，我只能選我有了解及觀察過的球員；第二，我需要能跑、衝刺、戰鬥的球員去踢出體系，傑志球員狀態也許未及頂尖，但肯定比留在香港的好。」

港隊今日起先在港練習兩星期，好讓安達臣跟其餘球員相處，之後決選25人赴泰集訓、友賽馬來西亞，再出發到印度。雖有指中國聯賽或在5月開鑼，但安達臣揚言，這次定會極力爭取外流內地的港將——辛祖、梁諾恆、李毅凱、勞列斯及陳俊樂出戰賽事，而羅素則因仍身處英國，未獲考慮。

他握緊拳頭、把右手放在胸前揮動着，變得語氣強硬，「這是國際賽期，他們必須放人，我一定會爭取到底。」

陳俊樂及梁諾恆等外流中超球員，今次亞盃外有望歸隊。（資料圖片）

之所以如此着緊，是因為安達臣不在意世界排名，反視亞盃外為今年最重要的任務，他希望助港隊自1968年後，再一次躋身決賽周。

東亞錦與亞運對他來說，只屬次要。「這兩個賽事非國際賽期，香港也有很多不確定因素，例如傑志是否仍要踢亞冠？（編按：傑志8月需赴泰出戰16強）若我們不能派出最強陣容，很難做點什麼，倒不如讓新人或年青球員，在國際舞台上獲取在外地比賽的經驗，為建立新港隊做好準備。」

未來任務重建港隊 從三方面選最好的球員

前港足主教練金判坤因重用入籍兵被球迷抨擊，最終意興闌珊離任；接手的加利韋特以世界排名為本，起用中鋒基奧一度惹來熱議；直至上一任的麥柏倫，開始派遣更多本土及年青球員。安達臣心目中的港隊結構，又是如何？

正如他所說，在亞盃外過後，港隊會重新開始，結合外流港將、具經驗球員及本地小將，建立一支新港隊；年青球員中，他特別點名東方龍獅前鋒孫銘謙及傑志的趙聡悟。

東方龍獅前鋒孫銘謙，相信是安達臣建立新港隊下的重要一員。（資料圖片／袁志浩攝）

而為組成一支最有實力的港隊，安達臣認為可以把握香港作為國際都會的優勢，發掘土生土長、但來自不同族裔的「潛力股」。

他也將目光放到外地，尋找有足夠能力及資格代表香港的球員，說起便忍不住拿出手機，向記者介紹父親為荷籍，母親則是香港人的阿積士青年隊成員菲慈佔天樂（Kian Fitz-Jim）。

這名於阿姆斯特丹出生的18歲中場，今季於荷乙披甲31場交出兩次助攻，也被列入過阿積士一隊的大軍名單，但不曾於荷甲上陣。天樂去年為荷蘭U19出戰歐錦賽外圍賽，但因該比賽只屬青年賽事，持有香港身份證的他仍可代表香港。安達臣曾聯絡對方，「可以的話，他還是優先考慮代表荷蘭。但他很有潛質，我會嘗試說服他。」

菲慈佔天樂（右）是荷蘭青年代表隊成員。（IG@kianfitzjim）

其實這種招兵方法，前主加利韋特都有試過，當時他意外地徵召香港尼日利亞混血兒霍斌仁，及仍在英甲落班的戴偉浚，後者衍生的故事相信不用多提。

而原來安達臣亦有聽聞，更透露在1月初戴尚未為國足上陣前，一度想透過中間人聯絡這位在港出生的球員、探討各種可能性，但獲告知對方希望代表中國、不會選擇香港，「沒有任何機會」。

戴終在李霄鵬執掌中國隊後被徵召，更已於世界盃外圍賽上陣4次；站在安達臣的角度，他不明白對方的決定，有點懊惱。

「以我多年在球圈打滾的經驗，相信是現在（中國隊）本土教練想讓新人多出場吧；中國有太多好球員，也有入籍兵，假如未來由外國人執教，他（戴）未必有機會。但若他踢港隊，足夠幫助我們，也許能上陣超過50甚至100次。不過，他非什麼大球星，沒有他，我們仍能勝出比賽。」

國足在今屆最後一場世界盃外圍賽，作客以0：2不敵阿曼。圖左為戴偉浚。（新華社）

前鋒出身誓踢出侵略性：傑志做到港隊也做到

球員心不在港，即使得人也無所用。而安達臣理想中的港隊踢法，正是要求球員付出所有、真心為港賣命。

這位前鋒出身的教練，20年以來一直以把皮球放入網窩為己任，進攻意識早已入血，聲稱執教理念始終如一；他抵港後首個記招，便狠批上任主帥麥柏倫踢法保守，希望港隊改踢高位逼搶，增加快攻及射門機會。言論一出，有評論指港隊受球員能力所限，過去才一直主守，認為安達臣的踢法不現實。

可是，即使到現在對球員有一定認識，安達臣仍深信港隊有力演活這種踢法。他以傑志在亞冠盃的戰術作例，形容其模式跟他想像中的十分相似。

「他們一起壓逼，而不是各有各做；早一點搶到球然後進攻，而不是全場縮後踢長波。傑志球員都能配合到這戰術，港隊為何不能？ 」

「雖然我們中場沒有明加索夫、巴爾拿及基爾頓，但圍繞他們的，像謝家強、羅梓駿、安永佳跟陳肇鈞等，都是港隊成員。他們熟悉這個體系、知道要做什麼，我們再想方法彌補那空缺就好了。」

傑志在亞冠盃縱對神戶勝利船仍不時逼搶，第一次碰頭時更成功因此射入1球；安達臣認為隊中港隊成員已熟悉此踢法，相信港隊亦能做到同樣效果。（資料圖片／袁志浩攝）

要踢出這種戰術，還講求侵略性。安達臣慨嘆之前看過本地聯賽片段，發現部份球員所謂逼搶，只是跑到接近敵軍便收步，沒有真正「搶」的意圖。他嚴肅起來，氣得用拳擊向掌心，又用餐廳桌上各個調味料瓶充當「後衛」跟「前鋒」去布陣解釋。

談到逼搶戰術，安達臣按捺不住，把調味料瓶化作球員去解釋。（袁志浩攝）

「球員只是扮搶、沒有一起進逼的話，很容易被對方化解；我們需要全速衝刺、進擊他們，準確地拿到皮球。像是傑志對神戶（第二場分組賽）最後10分鐘那樣，結果就能追回一球。」這也呼應了，為何他需要徵召狀態最好的球員，「可能之前沒有人教他們這樣做吧，我會透過歐洲強隊的片段解釋，讓球員明白怎樣逼搶。」

其實不止代表隊，安達臣腦海中對香港足球亦有不同想法。他會繼續堅持走自己認為正確的方向，「我不在乎別人怎麼說，我來就是要做到最好。」