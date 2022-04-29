亞冠直擊︱香港足球員必定輸心態？　羅梓駿以強韌鬥志粉碎迷思

傑志在亞冠J組第三仗險勝清萊聯3：2，射入最關鍵一球的非外援，而是土生土長的羅梓駿。一旦出外作賽，「輸心態」、「輸經驗」是香港球員最常得到的評價，羅梓的這個入球卻「一反常態」，令他咬住最後一道氣的，正是上屆賽事留下的遺憾。

香港01記者袁志浩 武里南直擊



羅梓駿今屆首仗對清萊聯客串右翼、交出助攻叫人驚喜；誰料他今場再進一步，射入奠勝球，助傑志取得爭取出線的寶貴3分。羅梓賽後終於理順呼吸，笑容是隔着口罩也看得見。

「第一刻不敢相信，沒想過自己可以奠定勝局。比賽前知道要贏，腦海中一直想着進攻要做得好——要交多次助攻、有機會要起腳射門，現在做到，好開心，好興奮。」一向冷靜的他也喜上眉梢。

其實羅梓已筋疲力竭，他射入奠勝球後便抽筋，最終被換走，走進混合採訪區時也是一拐一拐的。即使今場戰況像坐「過山車」，先落後、反超前、再被逼和，但羅梓沒有洩氣、仍用盡最後的力量跑上前場飛剷射入，原來一切跟去年經歷有關。

「（去年亞冠盃）有一個畫面我很記得，上年尾二那仗也是對泰國球隊（泰港FC），那場若贏了，我們很大機會出線，但最後不幸打和。」「藍鳥」去屆因此以些微差距未能出線，令羅梓銘記這個教訓，「今年想彌補遺憾，所以點都要捱埋去、死埋去。」

羅梓駿末段踢到抽筋，仍然搏盡最後一絲力氣，取得入球。（袁志浩攝）

主帥朱志光首仗後曾說過，希望羅梓的表現不要曇花一現；此仗他再有貢獻，即使將亞冠入球紀錄改寫至41球的射手丹恩奴域經過，亦高唱「羅梓MVP」為此子打氣，是否算是對教練的最佳回應？

羅梓沒被勝利沖昏頭腦，「我也不希望只是這一兩場有表現，想一直維持下去，在之後比賽，或香港隊都可以做得到。」

不過無可否認的是，這位25歲港隊成員確是多了點自信，向來一本正經回答記者問題的他也變得開懷，記者問，入球後外援衝來擁着他是什麼感覺，他說：「有點不習慣，因為通常都是我衝過去抱他們。但可能未來要習慣這個感覺了。」

香港球員常被說輸心態，若要改變，過程中總要受一點衝擊、一點遺憾，然後變得不再服輸。看着羅梓這次完場前咬盡牙關搏命，又是否足以令大家改觀？