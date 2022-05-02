港足｜新帥安達臣首次督操　透露詳細集訓計劃　6月力爭入亞洲盃

香港足球代表隊新任主帥安達臣自1月上任以來，港隊因疫情長期未能操練，他早前亦遠赴泰國，觀看在當地集訓的理文、及出戰亞冠盃的傑志球員表現。

這位前朝鮮主帥今日（2日）首度主持港隊訓練，港隊繼續準備6月的亞洲盃外圍賽第三圈。



在安達臣的首課操練，港隊共有21名出席的球員訓練，費蘭度和剛完成亞冠盃分組賽的傑志球員都缺陣，而迪高和徐宏傑則在早前隨理文出戰亞協盃時受傷，今日僅在場邊慢跑。

港隊球員先作熱身，隨後安達臣拿來戰術板向眾將講解一輪，再作戰術訓練。收操後，安達臣與門將葉鴻輝一同會見傳媒，解答港隊的最新情況，葉鴻輝坦言雖然今日操練側重戰術適應，但一眾球員都有點吃力：「訓練上的頻率好高，雖是戰術訓練，但大家都有點辛苦，一來因為部份球員久未操練，二來訓練也較高強度，相信一星期後大家都可以適應。」

港隊在香港足球總會足球訓練中心訓練。（高詩琦攝）

目前距離6月8日展開的亞洲盃外圍賽第三圈尚有個多月，港隊將與D組東道主印度、阿富汗和柬埔寨爭奪出線資格。於安達臣不在港時，港隊在張健峰帶領訓練下已完成基本的重拾體能，令他一來到便可展開戰術課，「今天很開心，可以接觸球員，跟他們講解我的想法，對我來說是好日子！下午還會再有一課體能課。球員還未到最佳狀態，但我們還有5至6周時間去慢慢進步。」

安達臣同時透露港隊未來的集訓安排，包括先在香港與東方龍獅和理文友賽，5月17日出發往泰國集訓，期間會踢兩場熱身賽，先對春武里、27日再對泰國U23，隨後轉赴馬來西亞作客踢一場熱身賽，而這亦會是港隊出發往印度參加亞洲盃外圍賽前的最後一戰。

安達臣指，港隊的決選名單將有25人，構成將是目前在香港的球員、即將回港的傑志球員和在中國聯賽落班的球員，由於國際足協指定的國際賽期5月29日才會展開，料屆時才可徵召在內地的港腳直接往泰國或馬來西亞會合；至於傑志則有4名球員不會回港，倘最終入選會直接往泰國歸隊，其餘球員會先行回港，完成隔離後會在5月10日加入港隊集訓。

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港隊稍後會迎來連串正式賽事，包括6月的亞洲盃外圍賽、7月的東亞錦標賽和9月的亞運會，但安達臣強調，晉身亞洲盃決賽周是全年的頭號目標，他得悉港隊上一次入決賽周已是1968年時顯得驚訝，並強調必需先以全副精神去爭取出線，稍後才會考慮東亞錦標賽等賽事，「我以前帶朝鮮踢過東亞錦標賽，知道那是一個盛大的賽事，但始終日本、韓國未必派出強陣，我們也可能會挑選年輕球員應戰。」

安達臣在完成操練後夥葉鴻輝會見傳媒。（高詩琦攝）

談及傑志昨日成功晉身亞冠盃16強，安達臣直言對於香港足球是一件美事，考慮到比賽狀態，他也不諱言會先考慮傑志球員：「我需要有狀態、配合到我戰術的球員，否則就沒機會出線（亞洲盃）了。」

被問及會否考慮補選艾力士等表現不俗的球員，他也稱，自己的名單上尚有4至5人他正在考慮，「不是說我一定會選艾力士，但他是前鋒人選之一，辛祖等人也一樣。」他又以傑志為例，希望港隊也更有信心：「昨天傑志出了線，我們也會做到的（在亞洲盃出線），在泰國時我叫朱志光要給球員更多信心，那他們才可做得更好；以前我帶領朝鮮時，對香港也很難踢，所以大家值得有多一點自信。」