體育熱話｜舉重女神郭婞淳亞運延期當斜槓族 盼以文字帶來力量
撰文：葉詩敏
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在東京奧運奪金的中華台北「舉重女神」郭婞淳，9月杭州亞運延期後，她可把握時間調整狀態養傷，還能做「斜槓女神」，除最近出書當作家，還擔任全大運選手的教練。
在東京奧運摘下59公斤級別舉重金牌的郭婞淳，奪金後一直為原本9月舉行的杭州亞運備戰，未料再度遇上內地疫情爆發，賽事延期。郭婞淳坦言今年除了亞運之外，將出戰年底的世界舉重錦標賽，也是攸關2024巴黎奧運的資格賽，因此會全力為世錦賽備戰，挑戰4連霸。
這名「舉重女神」最近還多了一個作家的新身分，推出新書《郭婞淳：舉重若輕的婞念》，她在日前舉辦新書發表會時，自言在舉重時，面對的不是槓鈴的重量，而是自我懷疑。
因在2014年備戰亞運時受傷，教練林敬能鼓勵她多看書，成為她愛上閱讀的開端。她指能從閱讀中讓自己心靜，並從中得到啟發，「文字看起來很輕，但組起來成為的每句話，都很有重量。」
郭婞淳表示，在書中分享的不只是一個故事，而是希望能幫助正處於迷茫的人，「我過去在書中找到力量，希望我的這本書也能讓其他人，在挫折時感受到力量。」
她指透過閱讀可以幫助她靜心，也讓她對於事物的理解與看事物的視野更寬廣，坦言如果是在2012或2016年贏得奧運金牌，也許就會太過順遂，缺乏激勵人心的故事。
郭婞淳另一個「斜槓」身分，則是擔任中華台北隊在全大運的教練。
「一方面慢慢去學習怎樣看選手、怎樣跳重量、怎樣去安撫選手，我一定是比選手還緊張的。」 她還希望透過自身影響力，帶給所有人能量。
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