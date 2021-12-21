舉重︱2024巴黎奧運金牌數目減至10個　2028年與拳擊面臨被消失

舉重和拳擊面臨奧運被「殺項」，國際舉重聯會在烏茲別克舉行會議，《新浪體育》引述與會人士消息，通過2024巴黎奧運舉重級別，金牌數目會由目前的14個，縮減至10個。



中國奧運金牌力士李雯雯。 （Getty Images）

舉重向來是中國在奧運會上的最大「金庫」之一，2020東京奧運國家舉重隊更是大豐收，14個級別中，中國隊派選手參加其中8個級別，豪取7面金牌。

中國舉重歷界奧運金牌數目：

奧運／級別總數／金牌數目

2020／ 14 / 7

2016 ／ 15 / 5

2012 ／ 15 / 5

2008 ／ 15 / 5

2004 ／ 15 / 5

2000 ／ 15 / 5

1996 ／ 10 / 2

1992 ／ 10 / 0

1988 ／ 10 / 0

1984 / 10 / 4



可是近年舉重項目的禁藥問題十分嚴重，與同樣問題多多的拳擊項目一樣，令國際奧委會（IOC）十分不滿，這兩大運動已在2028洛杉磯奧運的保證項目（guaranteed sports）中被剔除，有機會被「殺項」。舉重是最令IOC主帥巴赫（Thomas Bach）頭痛的運動，禁藥問題加上國際舉重聯會管治混亂，令他明言，舉重運動必須持續進行改革。

由2000奧運開始，舉重級別由10個增至15個，自此5屆奧運中國隊均能贏得5面舉重金牌，東京奧運級別減少1個至14個（男、女子各7個），中國隊仍能維持強勢，贏得半數金牌。舉重運動面臨重大改革，國際舉重聯會決定先縮減規模，將2024巴黎奧運的級別由14個，減回至10個。

這個改動能否改變舉重在2028奧運面臨「殺項」的命運，暫時未有定案。畢竟在巴赫及IOC眼中，舉重和拳擊均是奧運發展上的「問題兒童」。相對比較冷門的舉重，拳擊是個受歡迎的運動之一，然而這個搏擊運動持續受財政問題和拳證醜聞困擾，同樣急需改革。