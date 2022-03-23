中國再獲遞補奧運金牌　舉重呂小軍勢連續3屆封王：奇蹟來自努力

中國有望再添一面里約奧運金牌，舉重好手呂小軍受惠於哈薩克選手被取消成績，勢補上封王，連續3屆在奧運奪金。



內地傳媒報道，國際體育仲裁法庭（CAS）日前宣布，哈薩克運動員拉希莫夫（Nijat Rahimov）因服用禁藥被停賽8年，同時取消他從2016年3月15日至2021年1月18日的所有比賽成績。

這意味拉希莫夫於2016里約奧運所得的男子舉重77公斤級金牌，將被褫奪。當時他在比賽挺舉部份造出破世界紀錄的214公斤，跟中國名將呂小軍總成績均為379公斤，結果憑較輕體重優勢奪金。

原先成績排名第二的呂小軍，有望遞補獲得這面金牌，連同他於2012倫敦奧運同級別奪金，及在去年東京奧運81公斤級封王，將連續3屆在奧運摘金。

呂小軍成為奧運3金得主。（Getty Images）

呂小軍得知消息後於微博表示：「謝謝大家的關心與祝福！目前還在等國際奧委會和國際舉聯的官方消息，也要感謝我們中國舉協一直對這件事情的關注。」

「希望大家繼續關注中國舉重，奇蹟來自於一如既往的努力，中國舉重，加油！」

這已是過去3日內，中國隊獲遞補奪得第5面奧運獎牌。先有由飛人蘇炳添領銜的中國男子4x100米接力隊，因英國隊被取消成績而在東京奧運摘銅。日前中國女將切陽什姐、劉虹和呂秀芝，亦在俄羅斯選手被揭發服用禁藥後，包攬倫敦奧運20公里競走金、銀、銅牌。