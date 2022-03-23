中國再獲遞補奧運金牌　舉重呂小軍勢連續3屆封王：奇蹟來自努力

撰文：袁志浩
出版：更新：

中國有望再添一面里約奧運金牌，舉重好手呂小軍受惠於哈薩克選手被取消成績，勢補上封王，連續3屆在奧運奪金。

內地傳媒報道，國際體育仲裁法庭（CAS）日前宣布，哈薩克運動員拉希莫夫（Nijat Rahimov）因服用禁藥被停賽8年，同時取消他從2016年3月15日至2021年1月18日的所有比賽成績。

這意味拉希莫夫於2016里約奧運所得的男子舉重77公斤級金牌，將被褫奪。當時他在比賽挺舉部份造出破世界紀錄的214公斤，跟中國名將呂小軍總成績均為379公斤，結果憑較輕體重優勢奪金。

原先成績排名第二的呂小軍，有望遞補獲得這面金牌，連同他於2012倫敦奧運同級別奪金，及在去年東京奧運81公斤級封王，將連續3屆在奧運摘金。

呂小軍成為奧運3金得主。（Getty Images）
奧運舉重金牌呂小軍小時候已有神力　氹老婆一句換來驚人網購體驗東京奧運︱中國呂小軍破奧運紀錄奪金　網民錯重點：老婆很漂亮

呂小軍得知消息後於微博表示：「謝謝大家的關心與祝福！目前還在等國際奧委會和國際舉聯的官方消息，也要感謝我們中國舉協一直對這件事情的關注。」

「希望大家繼續關注中國舉重，奇蹟來自於一如既往的努力，中國舉重，加油！」

這已是過去3日內，中國隊獲遞補奪得第5面奧運獎牌。先有由飛人蘇炳添領銜的中國男子4x100米接力隊，因英國隊被取消成績而在東京奧運摘銅。日前中國女將切陽什姐、劉虹和呂秀芝，亦在俄羅斯選手被揭發服用禁藥後，包攬倫敦奧運20公里競走金、銀、銅牌。

切陽什姐等待10年由銅變金　中國遞補包攬倫敦奧運女子競步三甲蘇炳添確認得銅牌！國際田聯更新官網　中國接力隊遞補得奧運季軍
呂小軍於東京奧運為中國贏得第21金。（Getty Images）
體育熱話｜孫楊自撐一直有練水　寸嘴回應網民：你看我的身材羽毛球｜中國女雙首圈爆冷止步　遭韓媒重提奧運「爆粗」事件蘇炳添爆汗訓練睇見都攰　網民諷國足僅學校田徑級別｜體育熱話羽毛球．全英賽｜何冰嬌秒殺烏克蘭對手　首局用9分鐘創大會紀錄體育熱話｜谷愛凌亮相北京慈善跑　全能身手籃球足球原來沒難度北京冬殘奧︱中國隊18面金牌居首　3金女將楊洪瓊任閉幕禮持旗手乒乓｜孫穎莎狂風掃落葉　極速淘汰德國球手　福原愛現身觀戰
中國運動員
中國代表隊
里約奧運
奧運
舉重