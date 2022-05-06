劍擊世界盃｜歐倩瑩晉女子佩劍正賽 成港隊今站唯一出線劍手
撰文：高詩琦
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男子及女子佩劍世界盃今周分別上演，其中在突尼西亞哈馬馬特舉行的女佩世界盃，復出的港將歐倩瑩打入正賽。
女佩港隊今站有歐倩瑩、林衍蕙、朱詠翹及劉穎怡由資格賽打起，4人均順利由分組賽出線，進入淘汰賽爭奪正賽席位。當中劉穎怡在首圈止步，林衍蕙和朱詠翹則未能突破次圈，直入次圈的歐倩瑩以15：10擊敗突尼西亞劍手Aigerim Sarybay，進入明天的正賽，首圈將鬥羅馬尼亞劍手Sabina Martis。
在西班牙馬德里舉行的男子佩劍世界盃，港隊有羅浩天、陳卓謙、陳智軒和何思朗出賽，4人均由資格賽小組賽出線，當中走得最遠的是何浩天，直入淘汰賽次圈後以15：11擊敗西班牙的Ricardo Alvarez，惟在第三圈8：15不敵烏克蘭劍手Yuriy Tsap，距正賽只差一步。
同樣直入次圈的何思朗11：15不敵Julio Manuel Perez Martin出局，陳卓謙和陳智軒雙雙在首圈出局，周日將再戰團體賽。
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