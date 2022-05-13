行山｜大埔區議會建議修整玉秀峰山路　建樓級並保留陡峭山徑

大埔玉秀峰行山徑水土流失嚴重，凹凸不平多碎石，大埔區議會建議，利用木板及泥土進行簡單修整。



大埔區議會的地區設施管理及文娛康體委員會今日（13日）開會，區議員毛家俊、區鎮濠及劉勇威跟進修復大埔玉秀峰附近一帶陡坡山路。他們指，在玉秀峰附近一帶的衛奕信徑第8段，路況欠理想，崎嶇亦多碎石遍於四周，時有人滑倒、撞倒受傷，並向他們通報。故此，他們希望當局簡單修整，減少行山人士的受傷機會。

【近玉秀峰頂的行山徑情況】

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會後，劉勇威透過Facebook表示，建議在該處進行簡單修整，路的一邊保留陡峭山徑，並在旁用木板與泥土修整山徑間距，讓不失行山意趣的同時，也保障部分初階山友免於輕易滑倒受傷。他指這個方案得到多位議員及民政事務專員支持，期望能盡速修整，日後便利市民。

由大埔頭上山、近玉秀峰山頂一段的山路。（區議會文件）

有網民質疑劉勇威的方案，有人留言表示希望維持原狀，覺得現有的路況好玩，亦有人指木板加泥土的設計不耐用，入面的泥土很易被沖走，木板就會變成陷阱，變得更難行及更易受傷。

劉勇威曾親自到場視察。（劉勇威Facebook）

劉勇威回覆網民，表示該路段近市區，多初階山友行，而且太多人投訴，希望不同程度的山友也能享受行山樂趣，他相信這個折衷方案可以兼顧不同需求的山友。他還解釋，並非整條路變樓級，而且根據他提供的模擬圖顯示，只會在一邊建樓級，另一邊則會保留原始的陡峭山徑。