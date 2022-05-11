行山｜曾淑雅短遊元朗髻山睇靚景　預告今月中再去睇鳳眼藍花海

喜歡行山的藝人曾淑雅（Jumbo）近日「出山」，天氣炎熱下行短途路線，帶媽媽到元朗的髻山行山。她表示髻山山頂有360度靚景，俯瞰濕地公園，而且落山之後可以去看看鳳眼藍花海。



曾淑雅今日在Instagram上分享行山旅程，見她戴上身穿白色Sports Bra及運動Leggings，輕裝上陣行元朗的髻山。她寫：「5月天氣漸熱，行到山嘅日子愈來愈短啦。今次搵咗一條短路線，剛好5月也是鳳眼藍的開花期，就帶埋媽咪入嚟天水圍行丫髻山，再碰吓運氣睇花海。」

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髻山又名丫髻山，位於元朗及天水圍之間，高121米，是不少元朗居民行山晨運的後山。她續介紹：「山頂有360度靚風景，更可遠望整個濕地公園！由天水圍站行到髻山，全程2.5公里，慢慢行2小時完成。」

曾淑雅帶媽媽往北邊的漁塘下山，順道找尋鳳眼藍花海。她表示：「落山後再行去魚塘搵花海，其實已經開緊花！不過可惜係未開到成花海，所以月中再嚟過！」