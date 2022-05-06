New Balance行山鞋測試｜平衡緩震與腳感　名牌鞋底加持抓地一流

這次行山鞋測試的對象是New Balance Fresh Foam X Hierro V7，它擁有Vibram Megagrip大底，抗滑及抓地力有保證，足以應付香港一般行山徑。這款鞋並沒有防水設計，水位高及鞋面入水即濕腳，但它非常透氣，濕腳也乾得快。Fresh Foam X Hierro V7中底厚度屬於中等，平衡腳感與緩震。



這次的測試對象是New Balance Fresh Foam X Hierro V7。（顏銘輝攝）

+ 3

行山鞋簡介：

New Balance近來推出的幾款行山鞋都很有誠意，跟著名鞋底品牌Vibram合作，提供抗滑有保證的大底，部分更用上素有口碑的Megagrip，包括這次測試的對象Fresh Foam X Hierro V7。看鞋名都知，它擁有Fresh Foam緩震中底，而且鞋面設計既透氣又具有保護作用，最明顯的是鞋頭位置特別硬，保護腳趾。

New Balance Fresh Foam X Hierro V7是一款低筒的行山鞋，著重靈活。

第一次穿上腳感受：

先看外貌，Fresh Foam X Hierro V7以啡色為主色，融合山系環境，風格平實，適合低調的山友。

由於上次測試的是同牌子的Fresh Foam X More Trail v2，所以難免與之比較。當我脫下Fresh Foam X More Trail v2，穿上今次測試的Fresh Foam X Hierro V7，第一個感覺是中底明顯薄了。Fresh Foam X More Trail v2的中底如同一塊厚軟墊，非常舒服，而Fresh Foam X Hierro V7的中厚應該屬於中等厚度，減一點舒適，多一分腳感。

連續測試兩對New Balance行山鞋，難免與上次測試的Fresh Foam X More Trail v2（圖）作對比。（由公關提供）

Fresh Foam X More Trail v2測試 超厚底舒適之選 睇得又跑得抓地力過關

當我穿上Fresh Foam X Hierro V7行出街，那時天氣還有點寒冷，當街上刮起大風時，我是感覺到有風吹腳趾，連腳都有點凍，這代表Fresh Foam X Hierro V7的鞋面是極之透氣，外面的空氣輕易就入到鞋內。此外，這款鞋都適合腳掌闊的朋友，初次穿上也不覺夾腳。

其中一個測試地點是塔門的龍頸筋，地形多大石。（顏銘輝攝）

測試地點：

花了個多月時間，我穿了Fresh Foam X Hierro V7行過由索罟灣到榕樹灣的合家歡郊遊路線、極多水泥石級的菱角山及九龍坑山、較多天然泥石路的乾隆古道及下城門水塘、涉足濕滑石面路的新娘潭、路線較崎嶇的塔門茅平山並需要少許攀爬的龍頸筋，還有龍虎山及八仙嶺自然教育徑。

測試地點包括全程石屎樓級上落的菱角山。（顏銘輝攝）

穿Fresh Foam X Hierro V7走過乾隆古道，沒有打滑的情況。（顏銘輝攝）

測試感受：

我最著重行山鞋的大底性能，會在不同地形測試其抓地抗滑能力。Fresh Foam X Hierro V7擁有Vibram Megagrip大底，在山上的表現令人相當滿意，乾地發揮沒有什麼好挑剔。

行過濕滑的石面時，記得要全掌落地。

在濕地方面，一如之前Megagrip的表現，在表面粗糙的濕石上，抗滑力可接受，只要全掌踩上去，都很穩的，但在平滑的濕青苔石面，它還是會打滑的，尤其小心那些長經流水沖刷到平滑的山澗石頭。

這種有青苔兼長濕的石面要小心，Megagrip也未必咬得實。（顏銘輝攝）

Fresh Foam X Hierro V7的一個賣點是中底，其中一個令我驚喜的時刻是行落塔門龍頸筋的海邊，那兒滿佈大石，大石凹凸，有的甚至尖銳。當我落腳踩上幾塊看來尖銳的石上時，本身以為腳板會被撞痛，但竟然沒有什麼感覺，看來是中底的作用。穿上這對鞋，在那些大石上跳來爬去，也不覺問題。

Fresh Foam中底雖厚，但保留一定腳感，算是屬於中底厚度中等的行山鞋。如果你是想平衡緩震與腳感，這對鞋會適合你，但如果你希望每步都像踩上軟墊般舒服，那就選擇Fresh Foam X More Trail v2吧。

踩住凸出澗面的石頭行，感覺都很穩。（陳智深攝）

Fresh Foam X Hierro V7並沒有防水功能，所以我沒有特別測試。有次天雨過後上山，山路狹窄，兩旁盡是沾滿雨水的灌木，當我行過去時，鞋面沾濕，很快就感覺兩腳都有濕氣，有點不舒服。不過，在開揚路段行多一會兒，那種鞋內的濕氣便消去，可見其透氣度！

後來，我到石澗測試其濕地抗滑時，不慎踩入水，它真的是秒速入水，但過了不久，就在行山途中，濕氣又消失了。還是看使用者的喜好，如果你不喜歡濕腳，需要高度防水的話，這對鞋不適合你；如果你不介意濕一濕腳，只求透氣快乾的話，它是幾好的選擇。

鞋底比鞋身略長，向後凸出一點。

Fresh Foam X Hierro v7在腳跟位置有項特別設計，鞋底比鞋身略長，從後凸了出來，落樓級時要注意。如果梯級較窄，當你提腿落下一級時，那塊凸出來的鞋底很易刮到梯級。尤其是最初幾次行山，未適應它的獨特設計，落窄樓級時沒有預算那向後凸的鞋底。

New Balance Fresh Foam X Hierro V7（顏銘輝攝）

總結：

Fresh Foam X Hierro V7有Megagrip加持，其抓地力足以應付大部分香港行山路線。雖然這對鞋可說是零防水，但其高透氣度適合喜歡快乾的朋友；而中底厚度屬中等，適合那些想要緩震，也要點腳感的朋友。

2021消委會．行山鞋測試｜從防滑耐磨到防水透氣 11款中筒鞋詳細比併

2021年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：

+ 7

消委會在2019年都做過行山鞋測試，了解當年的報道：

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：