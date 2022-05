New Balance行山鞋測試｜平衡緩震與腳感　名牌鞋底加持抓地一流

這次行山鞋測試的對象是New Balance Fresh Foam X Hierro V7,它擁有Vibram Megagrip大底,抗滑及抓地力有保證,足以應付香港一般行山徑。這款鞋並沒有防水設計,水位高及鞋面入水即濕腳,但它非常透氣,濕腳也乾得快。Fresh Foam X Hierro V7中底厚度屬於中等,平衡腳感與緩震。



這次的測試對象是New Balance Fresh Foam X Hierro V7。(顏銘輝攝)

行山鞋簡介:

New Balance近來推出的幾款行山鞋都很有誠意,跟著名鞋底品牌Vibram合作,提供抗滑有保證的大底,部分更用上素有口碑的Megagrip,包括這次測試的對象Fresh Foam X Hierro V7。看鞋名都知,它擁有Fresh Foam緩震中底,而且鞋面設計既透氣又具有保護作用,最明顯的是鞋頭位置特別硬,保護腳趾。

New Balance Fresh Foam X Hierro V7是一款低筒的行山鞋,著重靈活。

第一次穿上腳感受:

先看外貌,Fresh Foam X Hierro V7以啡色為主色,融合山系環境,風格平實,適合低調的山友。

由於上次測試的是同牌子的Fresh Foam X More Trail v2,所以難免與之比較。當我脫下Fresh Foam X More Trail v2,穿上今次測試的Fresh Foam X Hierro V7,第一個感覺是中底明顯薄了。Fresh Foam X More Trail v2的中底如同一塊厚軟墊,非常舒服,而Fresh Foam X Hierro V7的中厚應該屬於中等厚度,減一點舒適,多一分腳感。

連續測試兩對New Balance行山鞋,難免與上次測試的Fresh Foam X More Trail v2(圖)作對比。(由公關提供)

當我穿上Fresh Foam X Hierro V7行出街,那時天氣還有點寒冷,當街上刮起大風時,我是感覺到有風吹腳趾,連腳都有點凍,這代表Fresh Foam X Hierro V7的鞋面是極之透氣,外面的空氣輕易就入到鞋內。此外,這款鞋都適合腳掌闊的朋友,初次穿上也不覺夾腳。

其中一個測試地點是塔門的龍頸筋,地形多大石。(顏銘輝攝)

測試地點:

花了個多月時間,我穿了Fresh Foam X Hierro V7行過由索罟灣到榕樹灣的合家歡郊遊路線、極多水泥石級的菱角山及九龍坑山、較多天然泥石路的乾隆古道及下城門水塘、涉足濕滑石面路的新娘潭、路線較崎嶇的塔門茅平山並需要少許攀爬的龍頸筋,還有龍虎山及八仙嶺自然教育徑。

測試地點包括全程石屎樓級上落的菱角山。(顏銘輝攝)

穿Fresh Foam X Hierro V7走過乾隆古道,沒有打滑的情況。(顏銘輝攝)

測試感受:

我最著重行山鞋的大底性能,會在不同地形測試其抓地抗滑能力。Fresh Foam X Hierro V7擁有Vibram Megagrip大底,在山上的表現令人相當滿意,乾地發揮沒有什麼好挑剔。

行過濕滑的石面時,記得要全掌落地。

在濕地方面,一如之前Megagrip的表現,在表面粗糙的濕石上,抗滑力可接受,只要全掌踩上去,都很穩的,但在平滑的濕青苔石面,它還是會打滑的,尤其小心那些長經流水沖刷到平滑的山澗石頭。

這種有青苔兼長濕的石面要小心,Megagrip也未必咬得實。(顏銘輝攝)

Fresh Foam X Hierro V7的一個賣點是中底,其中一個令我驚喜的時刻是行落塔門龍頸筋的海邊,那兒滿佈大石,大石凹凸,有的甚至尖銳。當我落腳踩上幾塊看來尖銳的石上時,本身以為腳板會被撞痛,但竟然沒有什麼感覺,看來是中底的作用。穿上這對鞋,在那些大石上跳來爬去,也不覺問題。

Fresh Foam中底雖厚,但保留一定腳感,算是屬於中底厚度中等的行山鞋。如果你是想平衡緩震與腳感,這對鞋會適合你,但如果你希望每步都像踩上軟墊般舒服,那就選擇Fresh Foam X More Trail v2吧。

踩住凸出澗面的石頭行,感覺都很穩。(陳智深攝)

Fresh Foam X Hierro V7並沒有防水功能,所以我沒有特別測試。有次天雨過後上山,山路狹窄,兩旁盡是沾滿雨水的灌木,當我行過去時,鞋面沾濕,很快就感覺兩腳都有濕氣,有點不舒服。不過,在開揚路段行多一會兒,那種鞋內的濕氣便消去,可見其透氣度!

後來,我到石澗測試其濕地抗滑時,不慎踩入水,它真的是秒速入水,但過了不久,就在行山途中,濕氣又消失了。還是看使用者的喜好,如果你不喜歡濕腳,需要高度防水的話,這對鞋不適合你;如果你不介意濕一濕腳,只求透氣快乾的話,它是幾好的選擇。

鞋底比鞋身略長,向後凸出一點。

Fresh Foam X Hierro v7在腳跟位置有項特別設計,鞋底比鞋身略長,從後凸了出來,落樓級時要注意。如果梯級較窄,當你提腿落下一級時,那塊凸出來的鞋底很易刮到梯級。尤其是最初幾次行山,未適應它的獨特設計,落窄樓級時沒有預算那向後凸的鞋底。

New Balance Fresh Foam X Hierro V7(顏銘輝攝)

總結:

Fresh Foam X Hierro V7有Megagrip加持,其抓地力足以應付大部分香港行山路線。雖然這對鞋可說是零防水,但其高透氣度適合喜歡快乾的朋友;而中底厚度屬中等,適合那些想要緩震,也要點腳感的朋友。

