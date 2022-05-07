沙田行山｜火炭起步登狗肚山俯瞰海景　上鹿山巧遇神秘洞穴

乾燥的大陸氣流為華南帶來晴朗天氣，本港早、晚清涼，日間炎熱，小組活動狗肚山、鹿山連遊，火炭站集合。

（出發日期：2022年4月6日）



早上與友在銀禧薈早餐，9時正在火炭站起步，二人一組經駿景路、落路下村至馬尿村村牌後方入林，沿山徑上399米高的狗肚山。

狗肚山古名龍窩，位於火炭西北，狗肚山下是傳統豪宅區，以低密度洋房及私人住宅為主。在山頂標柱拍過照，沿路下山，下山路有點斜，小心慢行就可以。

▼按圖看清路線及沿途風景，由火炭站上狗肚山👇👇👇

+ 31

下山後，經杉樹林至直升機坪，走大埔滘林道──長瀝尾段，岔口轉右入乾坑段，車道盡頭入林，接回黃啡路，岔口轉上黃徑。走一段有絲帶引路，上走約100米，到達408米高的鹿山頂。

頂上四周都被樹木包圍，景觀欠奉，在標高柱打卡後就在頂上大休。休後原路下山，經黃啡路、大埔滘自然教育徑出松仔園，搭車回大埔午膳。是日天氣好，路線頗輕鬆，8公里多，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，由乾坑段行往鹿山頂👇👇👇

+ 23

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】