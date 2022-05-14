重劍世界盃｜無懼奧運銀牌劍手　港將陳渭泠勇挫強敵闖正賽

女子重劍世界盃阿聯酋富吉拉站，港隊劍手陳渭泠在首日（13日）的外圍賽雖然遇上強敵，但她爆冷擊敗對手，勇闖正賽。



今站世界盃，江旻憓一如概往憑種子排名直入正賽，5名劍手包括陳渭泠、朱嘉望、佘繕妡、連翊希及黃琛之，則要由外圍賽的分組賽打起，除連翊希在分組賽止步，其餘4人都成功打入淘汰賽階段，當中朱嘉望在分組賽5勝1負，直接晉身次圈，惟敗予法國劍手出局。

陳渭泠則帶來驚喜，這位世界排名199位的港將周五稍早才獲選出戰下月的亞洲錦標賽，她同日在外圍賽淘汰賽，先在首圈擊敗西班牙劍手，面對來自韓國、去年在東京奧運助韓國奪得女重團體銀牌的李慧仁，她以15：9爆冷淘汰對手，打入周六（14日）的正賽，首圈要面對另一韓國劍手宋世羅。至於獲列7號種子的江旻憓，則會先鬥美國劍手Faith Park。