中超｜昔日豪門淪落　廣州隊解約入籍兵　傳頂尖球員限月薪5萬

中超連環出現欠薪和散班潮，昔日曾是中國「金元足球」之首的廣州隊（前名：廣州恒大），周三（16日）宣布與所有入籍球員解約，且全隊急劇減薪，就連隊內只限3個名額的頂薪球員，年薪上限竟只得60萬人民幣。相比4年前隊內平均年薪1430萬人民幣的「盛況」，令人唏噓。



高拉特（左一）2015年開始效力廣州隊，他盛傳曾享有至少8000萬人民幣年薪，今季已轉投巴甲山度士。（新華社）

廣州隊周三宣布，與隊內5名入籍球員，艾克森、高拉特、阿蘭、洛國富及費南多解約，當中阿蘭、洛國富均有出戰1月的世界盃外圍賽，費南多則因家人問題未有出賽，艾克森則因感染新冠肺炎一直留在巴西。目前廣州隊內尚有蔣光太及蕭濤濤兩名入籍兵。

更震撼的消息緊接傳出，多間內地媒體報道，網上流傳的廣州隊內部文件顯示，球隊將薪酬上限劇減至年薪60萬人民幣，即平均月薪5萬，這更是隊內只得3名「一線球員優秀主力」可享有的待遇；下一級則是「主力球員」，年薪上限為42人民幣，限9人；「主力替補」年薪上限30萬人民幣，上限6人；「替補球員」年薪上限14.4萬人民幣，限15人，所有球員年薪下限為6萬人民幣。

艾克森在2013年加盟廣州隊前，在巴甲表現出色，當時更獲祖雲達斯等歐洲球隊招手，但他最終落戶中超至今。（新華社）

早前曾傳出中國足協的最新「限薪令」將本地球員的稅前年薪限為300萬，意味若文件屬實，廣州隊的薪金限制只及足協的5分之1。

雖然中國聯賽屢屢傳出球隊財困、欠薪、散班，但流傳的廣州隊「限薪令」還是令中國球壇震驚，畢竟在2018年，當時仍名為廣州恒大的廣州隊，薪金冠絕中超，更排全球第6位，當時體育網站sportingintelligence估計恒大球員平均年薪達到1430萬人民幣，這更只是平均數，內媒曾透露當時恒大陣中的入籍球員，年薪達到8000萬人民幣。內媒普遍估計，恒大與一眾入籍兵解約後，另一批高薪球員亦會隨着離隊。

網傳的廣州隊內部文件。（微博）

文件內同時列明：「要把恒大足球學校打造成為中國足球明星的搖籃，廣州隊要做好搖籃平台」，內媒估計若文件屬實，則意味恒大會以青訓球員為未來骨幹，並為「換血」而推限薪令。