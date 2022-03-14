戴偉浚追薪被指得罪深圳隊　內媒：應該要感恩　揭身價超欠薪金額

內地傳媒《東方體育日報》指出，國足球員戴偉浚因向深圳隊發律帥信追討欠薪，令球會感到非常失望。報道更認為，戴偉浚有機會因此背上「忘恩負義」之名。



國足中場戴偉浚早前因被現效力的深圳隊欠薪，透過律師向球會發信之餘，並已向中國足協申請仲裁，希望回復自由身，藉此加盟其他中超球隊。

內地傳媒報導，戴偉浚在發信前完全沒有知會深圳隊，因此球隊在收到律師信後，感到非常驚訝，「十分惱火，對戴偉浚非常失望」。

戴偉浚效力深圳隊兩年，從寂寂無名的小子變成國足成員。（戴偉浚Instagram）

報道稱，深圳隊自2020年羅致戴偉浚，兩年間「培養可謂無微不至」，並在他入籍中國一事上「花費了巨大的財力物力人力」，幫助戴偉浚落戶深圳並入選國家隊。報道形容，戴偉浚能有今日，深圳隊功不可沒。

「戴偉浚確實應該要懷有感恩之心。如今，深足處於困境中，戴偉浚的申請恢復自由身的仲裁之舉，很容易會讓他背負上『忘恩負義』之名。」

戴偉浚被指或背上忘恩負義之名。（微博）

內媒續指，深圳隊對戴偉浚「向錢看」的舉動感到無奈，雖做好了失去他的準備，惟「不可能白白放走他」，相信會向有意簽入戴偉浚的球會收取一定轉會費。

「戴偉浚想自由身走人恐怕並不容易。深足希望有意引進戴偉浚的俱樂部拿出足夠的誠意。戴偉浚的欠薪其實並不算多，只有數百萬元。而戴偉浚的身價，應該超過欠薪的數。」

戴偉浚被視為國足新星，在中國球會普遍陷財困時，引來上海海港注意。（新華社）

不過，內地網民大部份都支持戴偉浚，認為深圳隊聲稱培養無微不至，卻拖欠薪金；現在指摘球員是本末倒置。「你欠人家薪，人家不惱火嗎？人家為你打拼，你怎麼不感恩呢？欠錢時才談感情，應該有點合約精神。」

球迷們均表示，不應道德綁架職業球員，「球員需要有一個穩定環境與收入無可非議，不要再毀了一個未來希望之星」。

但少數人認為戴偉俊也有責任：「戴偉浚以英甲邊緣球員的水平，一年內踢中超、入選國家隊，原因絕對不是什麼深圳隊細心培養，而是他英甲青訓節奏老底厚。中超養生足球水平太差，他既然放棄了英甲替補（後備）和外國人血拼、提高自己能力的機會，選擇拿着堪比英超主力的年薪在中超養生賺大錢，就應該認識到他拿這麼多不是合理的，是有風險的，他應該為此付出代價。」