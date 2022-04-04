中國足協推欠薪分期付款機制　違例或被扣分　17年歷史球會遭DQ

中國足協推出「分期付款」方案，讓轄下球會處理欠薪；同時取消中甲球會貴州足球會的參賽資格。



包括中超在內的多間中國聯賽球會，近月屢傳欠薪消息，前國足隊長蒿俊閔、戴偉浚等都有傳向球會追薪。

中國足協日前就此推出解決方案，聲稱「考慮保障球員利益和俱樂部（球會）的現實狀況」，要求旗下球會必須「分期付款」。

戴偉浚效力深圳隊兩年，從寂寂無名的小子變成國足成員，卻有傳被欠薪。（戴偉浚Instagram）

新規定列明，所有球會在2022年球季不能有「新」的欠薪出現，並為之前累積的欠薪設立3個期限。

1. 在2022年7月31日前解決不少於總額30%的欠薪，否則會被禁在2022年球季第二次轉會窗註冊新球員，並在聯賽榜上扣3分。

2. 在2022年10月31日前解決不少於總額70%的欠薪，否則在聯賽榜上扣6分。

3. 在2022年12月31日前解決全部欠薪，否則會被降班或取消參賽資格。



聲明指，球會屆時要向中國足協提交跟所有被欠薪者的「欠薪償還表」，並獲得對方簽名確認。

前港隊成員法圖斯曾效力貴州恆豐，並帶領球隊升班至中超。（資料圖片／視覺中國）

中國足協同時審理新一季中國各級聯賽的參賽資格，中甲貴州足球會、中乙四川民足足球會均遭DQ。據指，前者因捲入仍未解決的國際足協欠薪訴訟而無法參賽。

貴州足球會前稱貴州恆豐智誠，於2005年成立；前港隊成員歐陽耀冲及法圖斯，便於2016年起亦先後加盟該隊。其中法圖斯及後以主力身份帶領球隊在2016年升班中超，更成為隊長，惟貴州在2018年球季降班，至今再各別中國足壇。

貴州足球會表示，尊重中國足協決定，不準備進一步上訴，「畢竟有些困難不是單憑俱樂部可以解決的；對於球員欠薪，將和有關部門一起協調妥善解決。」

內地傳媒報道，貴州隊中約10多名簽約球員都會變成自由身。球會表示：「祝他們好運，能找到理想的下家。」

中國足協也確認，來季中超、中甲及中乙，分別有18、17及22間球會參賽，預計在5月前開鑼。不過，內地傳媒《足球報》指出，若中國足協嚴格審核球會欠薪情況，中超極有可能最多只剩下10間球會出戰。然而官方為避免聯賽解散及贊助商解約，只能特事特辦。