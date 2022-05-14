荷蘭公布初選名單惹乙組隊揶揄　重召流落墨超前荷甲金靴令人意外

歐洲球季在本月底完結，國家隊賽事緊接上演，國家隊陸續公布大軍名單。

歐國聯被入選年底卡塔爾世界盃決賽周的歐洲隊伍，視為練兵機會。荷蘭昨日公布初選名單，出現稀客，惹來荷乙球隊出po抽水。



世界盃移至年末舉行，決賽周隊伍的實戰機會無多。以荷蘭為例，6月的歐國聯賽期應付4場分組後，9月再踢餘下兩場分組賽，下仗便是世界盃揭幕戰對塞內加爾。

雲高爾選人，出人意表，或是巧婦難為無米炊？（Getty Images）

荷蘭主帥雲高爾近日公布30人初選名單，前鋒陣容包括在墨西哥超聯打滾的雲遜贊臣。這名荷甲金靴得主在熱刺發展不順，於2019年7月轉會至蒙特雷，今季在墨超上陣27場，射入3球。而他上回披上「荷蘭橙」戰衣，而是17年10月的俄羅斯世界盃外圍賽。

雲遜贊臣挾荷甲神射手之名，來到熱刺，成為「水貨金靴」又一例。（Getty Images）

贊臣再次入選，是否代表盛產前鋒的荷蘭無人可用？荷乙排尾五的馬斯特里赫特（MVV）昨日得知初選名單後表「願意幫忙」。

只要有夢想，乙組仔都可以入選。最緊要做好準備，MVV球員要爆發了。（Twitter）

MVV在Twitter發帖引用相關新聞，寫道：「最新消息：MVV的荷蘭球員立即復操，希望能入選出戰卡塔爾世界盃。如果墨西哥聯賽27場入3球都夠入選，誰知道結果。」

雲遜贊臣到墨西哥超聯，今季表現平平。（Getty Images）

初選名單之中，闊別國家隊數年的球員尚有羅馬右後衛卡斯杜柏，他已超過5年未入選。此外，今季轉至巴黎聖日耳門後出場機會不多的中場韋拿杜姆，失去入選機會。雲高爾指3月國際賽期之後，韋拿杜姆在PSG的情况未見改善，無奈要挑選其他球員。